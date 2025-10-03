Sigue la disputa: U de Chile e Independiente se vuelven a enfrentar en escritorios de Conmebol

Por: Fabián Marambio

La polémica serie de Copa Sudamericana entre U de Chile e Independiente terminó hace rato en el plano deportivo, pero fuera de la cancha sigue más activa que nunca. Ahora, ambos equipos se enfrentarán en los escritorios de Conmebol en lo que será la primera audiencia tras conocer los duros castigos administrativos.

La reunión está programada para el próximo martes 7 de octubre a las 10:00 horas, instancia en la que ambos equipos presentarán sus argumentos para defenderse y apelar a los potentes castigos recibidos después la polémica serie que terminó con la U avanzando a los cuartos de final por secretaría.

Las sanciones recibidas por U de Chile e Independiente

Recordar que ambos clubes recibieron como sanción disputar sin público siete partidos como local y siete como visitantes, además de multas importantes de dinero que se acrecentarán con la imposibilidad de vender entradas en sus respectivos duelos como dueños de casa.

U de Chile e Independiente se verán las caras en Conmebol.
La U e Independiente se medirán en los escritorios de Conmebol.

Ambos clubes no están conformes con los castigos impartidos por el ente rector del fútbol sudamericano. Por un lado, los azules quieren disminuir la cantidad de partidos como local sin público, mientras que los argentinos buscan también disminuir las sanciones económicas acusando que se "desconoció" el reglamento.

Esta audiencia será clave para ambos clubes, ya que es la última instancia que tienen en Conmebol para reducir o no los castigos impuestos. De todas formas siempre está la posibilidad de acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero eso conlleva una mayor logística y dinero.

