No es solo por su nivel: los motivos que alejan a Mauricio Isla de Colo Colo para 2026

Después de la horrible temporada protagonizada en el año de su centenario, en Colo Colo planean una reestructuración gigante de cara al 2026. En ese sentido, muchos serán los jugadores que dejarán el club, entre ellos, Mauricio Isla, quien tiene sus horas contadas en Macul.

El “Huaso” finaliza contrato en diciembre de este año y, casi de manera confirmada, este no será renovado de cara a la próxima temporada. La leyenda de La Roja ha tenido un irregular paso por el equipo y su nivel ha ido de menos a más, aunque este no es el único motivo que lo aleja del Cacique.

Las razones por las que Mauricio Isla no seguirá en Colo Colo

En diálogo con EnCancha, un dirigente anónimo de Blanco y Negro afirmó que “es un tema que va más allá de su rendimiento. Consideramos que es momento de renovar la retaguardia, ya que llevamos bastante tiempo con los mismos nombres”.

Quizás te pueda interesar: "Ustedes no son expertos": Nicolás Córdova le declara la guerra a la prensa con ácido análisis

"Huaso" Isla está más fuera que dentro del Cacique.

Pero eso no fue todo, porque también agregó que “existe una postura dirigencial, pero también está la técnica. En caso de que el DT de turno decida que se debe quedar Mauricio (Isla), o cualquiera de los que no entran en nuestros planes, nos sentaremos a conversar”.

Entre todas esas razones también se encuentran los 35 millones de pesos mensuales que recibe el “Huaso”, una cantidad de dinero que los albos deben comenzar a reducir debido a la crisis financiera en la que se sumergieron tras el pésimo 2025 que protagonizaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.