Quieren aprovechar la lesión: U de Chile contacta a su posible nuevo fichaje tras baja de Octavio Rivero

U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero.

Por: Fabián Marambio

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Después de mucha especulación, finalmente la lesión de Octavio Rivero lo obligará a pasar por quirófano y lo mantendrá cerca de cuatro meses fuera de las canchas. Este extenso periodo de tiempo le abre la posibilidad de U de Chile de contratar un nuevo fichaje, al que ya habrían contactado.

Según han informado diversos medios, los azules se comunicaron con un viejo anhelo que mantenían en carpeta. Se trata de Nicolás Fernández, jugador uruguayo de 23 años que ya estuvo en la órbita de los universitarios cuando se especulaba una posible salida de Lucas Assadi.

U de Chile quiere aprovechar la lesión de Rivero

Es más, desde Bolavip se comunicaron con el entorno del futbolista y confirmaron que la U "consultó por el jugador. Es joven, está para algo más. Ojalá que por él, pueda dar un paso. Llegar a la U sería un paso impresionante para su carrera".

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U de Chile quiere sellar un nuevo fichaje.
La U se contacta con su posible nuevo refuerzo.

De momento la U debe realizar la cirugía de Octavio Rivero para luego activar los protocolos e ir a buscar a su nuevo fichaje, escenario que se podría dar a la brevedad. Con este panorama, los azules se reforzarían intentando solventar de cierta manera el pésimo panorama que atraviesan actualmente en cuando a las lesiones en el plantel.

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Así las cosas, los azules ya se están moviendo para prepararle todas las armas al nuevo entrenador que asuma en el club. De momento es John Valladares quien está a cargo del equipo, pero esto solo será hasta que la dirigencia concrete el arribo del reemplazante oficial de Francisco Meneghini.

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