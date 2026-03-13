Colo Colo toma polémica decisión y hace enfurecer a todos sus hinchas: exigen explicaciones inmediatas

El centenario de Colo Colo no fue el mejor y dejó las arcas del club en situación crítica después de no clasificar a ninguna competencia internacional. En medio de la pesadilla del 2025, la rama femenina del club se dedicó a sacar la cara alcanzando una temporada histórica, algo que en Blanco y Negro buscan aprovechar.

La temporada 2026 arranca este fin de semana y el Cacique enfrentará a Magallanes este lunes 16 de marzo. Como de costumbre, el compromiso se podrá presenciar por la cuenta de YouTube oficial del club pero, a diferencia de años anteriores, esta vez no será gratis y habrá que pagar suscripción para verlo.

Colo Colo toma polémica decisión en el fútbol femenino

Y es que, según informó el club, los hinchas albos tendrán que pagar una valor de 3.500 pesos para ver los partidos de la rama femenina. “Este lunes nos vemos en La Ruca para alentar a las Albas en su debut en la Liga Femenina. Transmisión exclusiva en Colo-Colo TV para miembros Cacique del partido vs Magallanes”, señaló el comunicado.

Quizás te pueda interesar: Exceso de sinceridad: U de Chile tenía listo a su nuevo DT y decidieron darlo de baja por una potente advertencia

Esta situación generó indignación en los hinchas, quienes la hicieron sentir en los mismos comentarios de la publicación. “Miserables”, “Lo único que faltaba era cobrar”, “¿Necesitan financiar el nuevo estadio?, fueron algunos de los comentarios que dejaron los alegatos del Cacique.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Lo cierto es que la decisión ya está tomada y los fanáticos albos no podrán seguir de manera gratuita a la rama femenina, plantel que cada vez toma más relevancia entre los hinchas gracias a las increíbles campañas que han alcanzado. Es justamente este aspecto el que busca ser aprovechado por la dirigencia al definir la medida.