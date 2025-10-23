Para dar el primer golpe: U de Chile confirma su formación para jugar contra Lanús

En U de Chile están todas las miradas puestas en el importante duelo de Copa Sudamericana ante Lanús. Los azules quieren dar el primer golpe y, para ello, Gustavo Álvarez eligió a sus 11 estelares para enfrentar el duelo de ida.

La única gran sorpresa del entrenador es la inclusión de Nicolás Guerra en desmedro de Lucas Di Yorio. Finalmente el entrenador se decantó por el chileno y jugaría desde el arranque en desmedro del goleador argentino.

La inclusión de Guerra sorprendió a varios, pues Di Yorio ha sido el gran goleador del equipo durante esta temporada. Este movimiento táctico es una de las importantes variables que trabaja Álvarez para dar el primer golpe en las semifinales de Sudamericana.

Nicolás Guerra sería la gran novedad de la U ante Lanús.

Así las cosas, la formación de la U será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

¿A qué hora juegan U de Chile vs. Lanús?

El partid está pactado para este 23 de octubre a las 20:00 horas en un Estadio Nacional que estará sin público debido a la sanción que arrastra la U, la que le prohíbe recibir hinchas en competencias internacionales.

