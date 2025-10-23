No salen del hoyo: jugador de Independiente es sorprendido con alcohol y drogas

Independiente no lo pasa bien debido a que quedó sumergido en una profunda crisis después de los polémicos acontecimientos ante Universidad de Chile. Es más, ahora un jugador del plantel fue sorprendido con drogas y alcohol en medio del pésimo momento que vive el club.

Se trata de Matías Abaldo, delantero uruguayo que fue expuesto en redes sociales por una polémica fiesta. El atacante albergó en su departamento al cantante El Menor Agustín, quien compartió una historia en su Instagram sin saber el caso que desataría.

La nueva polémica que sacude a Independiente

En el registró se pudieron evidenciar muchos dólares, alcohol e incluso marihuana, lo que no le cayó nada bien a la hinchada de Independiente. El equipo no gana hace cuatro meses y sus fanáticos están furiosos, más aún con este tipo de hechos poco profesionales.

🚨🇺🇾 El descargo de Matías Abaldo por las fotos con drogas y alcohol en su departamento



El jugador de Independiente se refirió a las publicaciones subidas por un cantante uruguayo en su casa que se volvieron virales.



El artista y amigo de Abalado expresó en la misma dirección… pic.twitter.com/V9JWceFBhB October 21, 2025

El acontecimiento causó tanto revuelo que el delantero utilizó sus redes sociales para aclarar todo. "Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, escribió.

Es más, Abaldo también se responsabilizó del hecho e hizo un mea culpa. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”.

