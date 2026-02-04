¿Habrá castigo fuerte? U de Chila ya tiene fecha para conocer las inminentes sanciones por culpa de sus hinchas

La temporada 2026 comenzó de manera complicada para U de Chile, con un rendimiento que dejó mucho que desear ante Audax Italiano y con incidentes de sus hinchas en el Estadio Nacional. Ahora, la dirigencial estudiantil se mantiene muy atenta a los inminentes castigos que recibirá y ya tienen fecha para hacerlo.

Los azules fueron citados para este próximo 10 de febrero a la sesión del Tribunal de Disciplina con el objetivo de dar sus primeros descargos y evitar una sanción mayor. Sobre la misma, el organismo de la ANFP determinará potentes sanciones ante la grave situación que tuvo, entre otras cosas, destrozos e incluso un incendio en pleno partido ante los itálicos.

Los esfuerzos de U de Chile por reducir sanción

El equipo jurídico de la U intentará demostrar que están tomando cartas en el asunto y que no se quedaron de brazos cruzados, acción con la que esperan recibir un castigo menos duro. En ese sentido, presentarán antecedentes y registros para identificar a los culpables que causaron desmanes en el Estadio Nacional.

La U fue citada al Tribunal el 20 de febrero.

Una vez presentada estos antecedentes a modo de defensa, el Tribunal informará el castigo que recibirán los azules. De todas formas el próximo duelo de la U como local es recién el 22 de febrero ante Deportes Limache, fecha para la que ya se conocerá el castigo y, probablemente, sea el primer encuentro con el que lo comiencen a cumplir..

Los posibles castigos para la U

Por el momento los azules pueden respirar ya que, según el propio Instituto Nacional de Deportes (IND), no perderán el Estadio Nacional. Sin embargo, es posible que deban disputar partidos a puertas cerradas o que se clausure el sector sur del recinto ñuñoíno, todo esto acompañado de multas económicas por el artificio lanzado y los destrozos.