¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel

Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

Por: Fabián Marambio

U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo

Últimamente en Colo Colo no hay día sin polémicas ni malas noticias. Ahora, en medio de un mercado de fichajes que ha dejado mucho que desear y tras un pésimo debut en la Liga de Primera, el club recibió una potente acusación por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Desde que arrancó la pretemporada bajo las órdenes de Fernando Ortiz, un grupo de jugadores con contrato profesional quedó marginado por no entrar en los planes del DT. Si bien es cierto que esto parece normal en el mundo del fútbol, al parecer los albos estarían infringiendo normas importantes que fueron identificadas por el Sifup.

Sifup se lanza contra Colo Colo por vulneración de derechos

“Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional: recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional, ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”, acusó la organización en un comunicado.

Quizás te pueda interesar: ¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura del Cacique

Durante esta semana se sumaron a los entrenamientos algunos jugadores como Dylan Portilla y y Bryan Soto, quienes estaban marginados sin ser considerados ni en los entrenamientos a pesar de mantener contrato vigente con el club. Sin embargo, aún hay jugadores con amplio recorrido profesional que se mantienen sin entrenar, como lo son Lucas Soto y Bastián Silva.

Nueva polémica que azota al Estadio Monumental en medio de un momento complejo tras la humillación propinada por Deportes Limache en la primera jornada de la Liga de Primera. El proceso de Fernando Ortiz suma altercados y críticas que pronto lo podrían poner fuera de Macul, más aún si no suma un triunfo en el próximo duelo ante Everton.

