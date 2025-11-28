¿Fue una consecuencia? Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

Tras ser víctimas de un violento y millonario asalto perpetrado por un grupo de delincuentes, los turistas argentinos que arribaban a Santiago fueron acogidos con gestos de solidaridad por parte de vecinos chilenos y de la policía.

Los pasajeros trasandinos destacaron este gesto, apreciando la empatía demostrada en el transcurso de una angustiosa situación que duró aproximadamente 15 minutos.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, el grupo de antisociales interceptó el bus con destino a Estación Central, lugar al que se dirigían para hacer compras, y les arrebató diversas pertenencias, entre ellas documentos personales. “Chilenos no eran”, aclaró uno de ellos, aunque no logró definir exactamente la nacionalidad.

Carabinero se desubicó

En conversación con Mega, una de las víctimas se tomó un momento en plena transmisión para expresar su agradecimiento. “Queremos agradecer a la gente que se ha acercado a colaborar, con alimentos, gente que tuvo empatía para estar con nosotros en estos momentos difíciles”, expresó.

“Nos han robado prácticamente casi a todos, así que les agradecemos por estar con nosotros. A la policía también, nos han atendido bien”, añadió. Sin embargo, dio cuenta de un desubicado comentario de un carabinero que molestó a los turistas argentinos.

“Hubo un comentario de un carabinero que molestó a la gente, diciendo como que es (consecuencia por) lo que sucedió allá en Buenos Aires, tiempo atrás, pero nosotros no somos de Buenos Aires ni participamos en el fútbol, somos mendocinos que no tenemos ningún problema con Chile”, contó, aludiendo a la masacre de Avellaneda que enfrentó a hinchas de la “U” e Independiente.

“Nosotros somos gente de bien, gente de trabajo y nos encontramos con esta situación. Esperamos que no vuelva a suceder, porque no es tan solo que viene gente de Argentina, sino que también ingresan al país a hacer compras, así como de Chile ingresan a nuestro país. Somos vecinos y debemos buscar el bien para todos”, concluyó.