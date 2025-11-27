Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

En las primeras horas de este jueves 27 de noviembre, un bus con turistas argentinos que viajaba a la capital para un “tour de compras” fue asaltado por un grupo de criminales, que sustrajo diversas pertenencias y atacó a varios ocupantes.

Cerca de 60 turistas habían partido desde Mendoza hacia Estación Central, ingresando al país por el paso de Los Libertadores. Cuando el bus transitaba por la Ruta G-71, en la comuna de Tiltil, al norte de la Región Metropolitana, los pasajeros fueron abordados.

Dos automóviles, por lo menos, bloquearon el avance del bus. Desde ellos bajaron cinco delincuentes armados y sin cubrirse la cara, quienes amenazaron al chofer y a los pasajeros para quitarles efectivo, pertenencias y celulares. Incluso robaron las llaves del vehículo antes de escapar.

Fue uno de los choferes quien, todavía con el susto fresco, relató a Radio Biobío los pormenores del momento. “Nos detenemos para hacer un chequeo, un control de lo que son los neumáticos traseros, por el tema del camino sinuoso que hacemos de Libertadores hasta acá, por una cuestión más de seguridad, el tema de las cintas que calientan. Al detenernos, no alcanzamos a llegar ni a la cola del coche, que escuchamos una frenada brusca”, detalló.

Además, sobre la actitud de los individuos, explicó que “se pusieron agresivos con todos los pasajeros, exigiéndoles documentación, teléfono, plata. Bueno, hay dos pasajeros que resultaron lastimados ya de los mismos culatazos. Golpearon mujeres, golpearon a otras señoras mayores por el tema de que no les querían entregar dinero”.

¿Qué dijeron desde Carabineros?

Mientras tanto, el coronel Marco Gutiérrez puso cifras al asalto: más de $24 millones en pérdidas y tres pasajeros lastimados, golpeados en medio del caos que desató la banda.

“Hay tres personas lamentablemente lesionadas, producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros, lesiones de carácter leve”, sentenció.

Por ahora, ningún responsable ha caído. La encerrona —la primera registrada contra un bus trasandino— dejó a los turistas argentinos sin documentos, y las autoridades chilenas y argentinas se mueven a contrarreloj para asegurarles el camino de vuelta.