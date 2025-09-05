“¡¡Traigan el microscopio!!”: Hombre que se bajó los pantalones en vivo desató ola de burlas en redes sociales

Mientras se cubría un operativo de la PDI contra casinos ilegales en la comuna de La Pintana, el matinal Contigo en la Mañana fue el escenario de un insólito momento que provocó una avalancha de burlas en redes sociales.

Durante la transmisión, el equipo en terreno de CHV, liderado por el periodista Tomás Cancino, fue amedrentado y encarado por un sujeto. Pero lo más insólito vino cuando, para sorpresa de los animadores y espectadores, se bajó los pantalones.

Frente a las cámaras y sin ningún pudor, el hombre mostró su miembro en vivo. “¡Nooooooooo!”, “¡No queremos ver, por favor!”, “No mostrí eso”, “¡Qué terrible!”, y “¡Desver!”, comentaron los conductores del espacio, evidentemente impactados.

“Perdón, es que estamos tan sorprendidos como ustedes...”, expresó momentos más tarde Cancino sobre el particular episodio. Pero la cosa no quedó ahí, pues el individuo comenzó a tirar piedras e insultos, para luego retirarse como si nada. “Ahí apuntaría [la cámara] al cielo. No lo mostremos más, porque corremos riesgo. Estamos en horario de protección al menor”, sentenció Eduardo de la Iglesia.

Redes sociales estallaron en burlas

A pesar de lo obsceno y bochornoso de lo ocurrido, el clip del momento no tardó en difundirse en redes sociales, trayendo consigo una ola de burlas hacia el sujeto. Y es que, lejos de escandalizarse, los usuarios apuntaron con todo hacia el “volumen” del individuo.