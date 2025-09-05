¡Se ensañó con CHV! El irónico comentario de Kast tras ser apuntado en escándalo por Caso Bots

José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

José Antonio Kast, abanderado presidencial del Partido Republicano, retomó el tema del reportaje que reveló el uso de “bots” vinculados a su sector político. Su reacción estuvo marcada por un tono irónico y críticas directas al trabajo periodístico.

Durante una actividad de campaña realizada en Talca, Kast instó a sus seguidores a asegurar una mayoría en el Congreso en las elecciones de noviembre y los animó a utilizar activamente las redes sociales como herramienta para alcanzar ese objetivo. “Ahí cada uno tiene que asumir un desafío, en las redes sociales”, sostuvo.

Ya entrado en el tema de las redes sociales, lanzó un ácido comentario sobre la polémica. “La mentira del día. Yo veo aquí muchas personas que tienen redes sociales... Yo diría que ¡todos somos bots! ¿o no?“, disparó, animando a los presentes a levantar las manos. “¡Jeannette, aquí estamos! ¡Ven por mí! ¡Saludemos a Francisco Vidal, el bot número uno de Chile! ¿ah?“, agregó.

En otro pasaje de su intervención, Kast volvió a repetir una información falsa que Chilevisión había desmentido públicamente horas antes del evento. La estación televisiva reiteró que Sergio Jara —periodista de Contigo en la Mañana y hermano de Jeannette Jarano tuvo ninguna relación con el reportaje en cuestión.

Aun así, el republicano no tuvo reparos al sentenciar: “Nosotros no necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en un medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad”. Sin mostrar ninguna evidencia, Kast aseguró: “No necesitamos que un pariente invente mentiras, porque hablamos con la verdad”.

