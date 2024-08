"Destruyeron mi familia": La tragedia de viuda de mecánico brutalmente asesinado en Collipulli

El 8 de junio de 2021, Edgardo del Carmen Mardones Beltrán, un mecánico de Collipulli de 46 años, fue secuestrado y asesinado brutalmente. Actualmente, su esposa vive en la clandestinidad por razones de seguridad.

También conocido como “El Cacharra” o “Ronaldiño”, Mardones fue sacado de su casa en la población Pablo Neruda por un grupo de encapuchados armados a punta de pistola. ¿Por qué? Miembros de la comunidad mapuche Choin Lafkenche lo acusaron de robar unas armas.

El mecánico fue secuestrado junto al Jani, quien logró sobrevivir y escapar de sus captores. Jani se convirtió en testigo clave de las torturas a las que ambos fueron sometidos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La tragedia de su esposa

Radio Bío Bío visitó el domicilio de Paola Vera Montecinos (45), viuda del mecánico de Collipulli asesinado, cuyo lugar de residencia no se revelará por razones de seguridad.

Debido al temor y las amenazas constantes de grupos armados, la mujer se vio obligada a abandonar el hogar que compartía con su esposo e hijas. Ahora, ella y sus hijas viven en una "clandestinidad obligada".

Allí, Paola revela que, a pesar de los tres años transcurridos desde el secuestro y asesinato de su esposo, aún siente miedo de caminar sola por la calle. Apenas sale de su casa, limitándose a hacerlo diariamente solo para acercarse al portón cuando el carro de Carabineros se estaciona afuera como parte de su medida de protección.

Paradójicamente, esta madre está en libertad, pero es una “prisionera” del horror y una desplazada por la violencia. "Esto es algo que nos marcó como familia y está el temor constante de que nos vuelva a pasar, más aún cuando sabemos que hay dos de los doce acusados que están en libertad, pese a que se acreditó que hubo una planificación para secuestrarlo, torturarlo y asesinarlo", relató a La Radio.

La viuda del mecánico expresa su rabia por la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Angol. Y es que la entidad condenó a nueve de los doce acusados por delitos distintos a los imputados por la Fiscalía en el juicio oral. Paola considera que todos los acusados debieron ser declarados culpables de secuestro calificado con homicidio y recibir cadena perpetua.

Dolor por macabros detalles del asesinato

La mujer recordó que, al enterarse de que su esposo había sido asesinado y que su cuerpo no había sido encontrado, sintió una profunda desesperación. "Se me derrumbó la vida, se me derrumbó todo, porque nunca perdí las esperanzas de encontrarlo con vida", expresó.

"Cuando me enteré en la audiencia de formalización todo lo que le hicieron, no se lo doy a nadie vivir algo así, pensar en todo lo que lo hicieron sufrir", relató. "Le sacaron sus dientes con un alicate, le cortaron sus orejas, uno se imagina todo eso, el dolor que debió haber sentido", narró la viuda.

“Mi esposo no podía defenderse, tenía una pierna amputada a raíz de un accidente. No puedo entender por qué tanta maldad, por qué darle prioridad a las cosas materiales que a la vida de un ser humano, nunca los voy a poder perdonar, destruyeron mi familia”, sentenció.

Finalmente, tras ser consultada sobre si se siente apoyada por las autoridades, aseguró que el caso no recibió la importancia que merecía. "En un comienzo se habló, pero después nada más, pese a que fue algo terrible. Siento que abandonaron el caso en algún momento. Han pasado tres años, recién después de un año de ocurrido el secuestro pude sepultar los restos de mi esposo", cerró.