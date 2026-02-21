¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego

Como sanción por uso de fuego en una zona restringida del Parque Nacional Torres del Paine, una mujer de nacionalidad estadounidense fue sancionada con donar una suma cercana a los $3 millones en beneficio del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Última Esperanza.

La jueza Marianela Chacur Benitez resolvió aplicar una salida alternativa al caso, aceptando la suspensión condicional solicitada tras la detención de la turista. La medida se adoptó luego de que la Fiscalía imputara a la mujer por no respetar las estrictas prohibiciones respecto al uso de fuego vigentes en el parque, informó CHV Noticias.

La justicia resolvió este miércoles que la turista no podrá abandonar territorio nacional mientras no cumpla con el aporte económico fijado a la entidad beneficiaria, decisión adoptada al cerrar la causa mediante una salida alternativa al proceso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

De acuerdo con lo revelado por La Prensa Austral, como condición adicional, la resolución contempla que, tras cumplir con el pago, la imputada quedará impedida de volver a Chile por un lapso de tres años.

¿Cómo ocurrió el delito?

La infracción quedó al descubierto alrededor del mediodía, luego de que personal de Conaf detectara a la turista estadounidense utilizando una cocinilla a gas en plena ruta hacia el Mirador Base de las Torres.

Dicha conducta, está tipificada como uso de fuego en un sector expresamente restringido. Luego de ser descubierta por los guardaparques, la mujer fue retirada del lugar y posteriormente puesta a entregada al Ministerio Público.

Cabe destacar, que en esa zona rige una prohibición absoluta respecto a encender y manipular fuego, debido al peligro extremo de generar siniestros y al impacto que esto puede tener sobre la flora y fauna del área protegida en Torres del Paine.

Te puede interesar: VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine