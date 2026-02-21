¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego

¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres
¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U

Como sanción por uso de fuego en una zona restringida del Parque Nacional Torres del Paine, una mujer de nacionalidad estadounidense fue sancionada con donar una suma cercana a los $3 millones en beneficio del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Última Esperanza.

La jueza Marianela Chacur Benitez resolvió aplicar una salida alternativa al caso, aceptando la suspensión condicional solicitada tras la detención de la turista. La medida se adoptó luego de que la Fiscalía imputara a la mujer por no respetar las estrictas prohibiciones respecto al uso de fuego vigentes en el parque, informó CHV Noticias

La justicia resolvió este miércoles que la turista no podrá abandonar territorio nacional mientras no cumpla con el aporte económico fijado a la entidad beneficiaria, decisión adoptada al cerrar la causa mediante una salida alternativa al proceso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

De acuerdo con lo revelado por La Prensa Austral, como condición adicional, la resolución contempla que, tras cumplir con el pago, la imputada quedará impedida de volver a Chile por un lapso de tres años.

¿Cómo ocurrió el delito? 

La infracción quedó al descubierto alrededor del mediodía, luego de que personal de Conaf detectara a la turista estadounidense utilizando una cocinilla a gas en plena ruta hacia el Mirador Base de las Torres

Dicha conducta, está tipificada como uso de fuego en un sector expresamente restringido. Luego de ser descubierta por los guardaparques, la mujer fue retirada del lugar y posteriormente puesta a entregada al Ministerio Público.

Cabe destacar, que en esa zona rige una prohibición absoluta respecto a encender y manipular fuego, debido al peligro extremo de generar siniestros y al impacto que esto puede tener sobre la flora y fauna del área protegida en Torres del Paine. 

Te puede interesar: VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

NOTAS DESTACADAS

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres

"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres
¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes
VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca

VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Quieren cuidarlo! La fuerte decisión de Colo Colo con lesión de Javier Correa
¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central

¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central
Octavio Rivero esfuerzo en la U.

¡Preocupación azul! Octavio Rivero enciende las alarmas en Universidad de Chile por lesión
“Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

IMPACTO | “Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río