VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton
El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

¿Se irá del club? El fuerte aviso a Alexis Sánchez por su futuro en el Sevilla
parrillas a carbón

Tendencias | Las mejores parrillas a carbón del 2026

VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido
San Valentín

San Valentín 2026: Cómo comprar online de forma segura y evitar estafas de último minuto

VIDEO | ¡Siguen sin saber perder! La Roja Sub- 17 vence a Argentina en duelo que termina en pelea
Lando Norris campeón Fórmula 1.

¡Con miras a la nueva temporada! La conformación de los equipos en la Fórmula 1 para 2026

En plena zona protegida del Parque Nacional Torres del Paine, un grupo de turistas españoles fue sorprendido fumando. El momento quedó registrado en video, donde la indiferente y burlona reacción de los sujetos ante un reclamo despertó la furia de los usuarios en redes sociales. 

Las imágenes, difundidas por la cuenta de Instagram Defendamos Patagonia, muestran a cuatro extranjeros instalados en el lugar. “En medio de emergencias por incendios forestales no solo en Chile, también en parques nacionales de patagonia en Argentina, sorprender a estos turistas españoles ¿fumando?“, acusaron. 

“Resulta sorprendente que con todo lo vivido haya gente que aun no entienda ni acepte las normativas. El parque nacional Torres del Paine tiene ya registrado incendios que arrasaron con ecosistemas y especies por irresponsabilidad humana”, recalcaron. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Sumado a eso, respecto al indignante momento, relataron que “lo más preocupante es que se le pidió que ‘apaguen el fuego’ y no quisieron. Este tipo de turista debe ser expulsado del país”.

Furiosas reacciones 

Como era de esperar, los usuarios no perdonaron la actitud de los turistas españoles, quienes se suman a una creciente lista de extranjeros que han sido sorprendidos fumando al interior del parque Torres del Paine. 

“Si no puede controlar su adicción, no vaya a pasear a esos lugares. Su adicción no lo hace apto a todos los destinos”, “Multa, expulsión y prohibición de ingresar nuevamente al país”, “No importa su nacionalidad, multa y expulsión”, “Registro de turistas que infringen la ley para prohibir de por vida una nueva visita a Chile”, “Y la CONAF donde está? Dónde están los guardaparques? Cuando implementarán señaléticas, sistemas CCTV…” y “Entiendo que piensen que no pasa nada por estar en zona rocosa, pero están en un país que no es suyo y deberían respetar las normas. Sobre todo siendo un lugar protegido”, fueron algunos de los comentarios. 

Te puede interesar: ¡Sujeto se puso agresivo! Guía encara a turista israelí por fumar en Torres del Paine

NOTAS DESTACADAS

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

Lanzó dardo contra Trump y doctrina Monroe: Presidente Boric defiende mensaje latinoamericano de Bad Bunny

¡Puede ser un día histórico! Hincha del Manchester United podría al fin cortarse el pelo
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡Más problemas! Colo Colo arriesga sanciones por informe arbitral ante Everton
El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

El millonario monto con el que Telefónica dice adiós al mercado chileno: Acciones de Entel y Millicom se hunden tras la venta

¿Se irá del club? El fuerte aviso a Alexis Sánchez por su futuro en el Sevilla
parrillas a carbón

Tendencias | Las mejores parrillas a carbón del 2026

VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido
San Valentín

San Valentín 2026: Cómo comprar online de forma segura y evitar estafas de último minuto

VIDEO | ¡Siguen sin saber perder! La Roja Sub- 17 vence a Argentina en duelo que termina en pelea
Lando Norris campeón Fórmula 1.

¡Con miras a la nueva temporada! La conformación de los equipos en la Fórmula 1 para 2026

VIDEO | ¿Habría que buscar reemplazante? Las fuertes críticas por el trabajo de Meneghini en la U

¡Nuevo problema para la U! Juan Martín Lucero arriesga otro castigo por inesperado motivo
Ex DT de Colo Colo fulmina a un posible refuerzo albo en 2026

¡Duro golpe a la billetera! FIFA sanciona a Colo Colo a pagar millonaria deuda
Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

Millonario hoyo fiscal: Contraloría sacude a la Junji por mal manejo de licencias médicas

¡No gustó su actuación! Refuerzo de Universidad de Chile se llena de críticas en su estreno
Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

Vuelco en el Caso Audios: Corte da respiro a Luis Hermosilla y rebaja su medida cautelar

¡"Había más carabineros que gente"! La fuerte crítica de Jaime García por duelo ante la U
Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más
“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal

“Esto no se trata de un logro”: Presidente Boric acusa bloqueo político de la UDI por Sala Cuna Universal