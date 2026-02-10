VIDEO | ¡Fueron pillados fumando! Turistas españoles desatan ola de críticas tras burlona reacción en Torres del Paine

En plena zona protegida del Parque Nacional Torres del Paine, un grupo de turistas españoles fue sorprendido fumando. El momento quedó registrado en video, donde la indiferente y burlona reacción de los sujetos ante un reclamo despertó la furia de los usuarios en redes sociales.

Las imágenes, difundidas por la cuenta de Instagram Defendamos Patagonia, muestran a cuatro extranjeros instalados en el lugar. “En medio de emergencias por incendios forestales no solo en Chile, también en parques nacionales de patagonia en Argentina, sorprender a estos turistas españoles ¿fumando?“, acusaron.

“Resulta sorprendente que con todo lo vivido haya gente que aun no entienda ni acepte las normativas. El parque nacional Torres del Paine tiene ya registrado incendios que arrasaron con ecosistemas y especies por irresponsabilidad humana”, recalcaron.

Sumado a eso, respecto al indignante momento, relataron que “lo más preocupante es que se le pidió que ‘apaguen el fuego’ y no quisieron. Este tipo de turista debe ser expulsado del país”.

Furiosas reacciones

Como era de esperar, los usuarios no perdonaron la actitud de los turistas españoles, quienes se suman a una creciente lista de extranjeros que han sido sorprendidos fumando al interior del parque Torres del Paine.

“Si no puede controlar su adicción, no vaya a pasear a esos lugares. Su adicción no lo hace apto a todos los destinos”, “Multa, expulsión y prohibición de ingresar nuevamente al país”, “No importa su nacionalidad, multa y expulsión”, “Registro de turistas que infringen la ley para prohibir de por vida una nueva visita a Chile”, “Y la CONAF donde está? Dónde están los guardaparques? Cuando implementarán señaléticas, sistemas CCTV…” y “Entiendo que piensen que no pasa nada por estar en zona rocosa, pero están en un país que no es suyo y deberían respetar las normas. Sobre todo siendo un lugar protegido”, fueron algunos de los comentarios.

