Problemas para Álvarez: figura de U de Chile entra a pabellón y será baja en Supercopa y Sudamericana

Gustavo Álvarez U de Chile.

Por: Fabián Marambio

En U de Chile se preparan para disputar la parte más importante de la temporada y lo hacen con muchos problemas. El competitivo año que han llevado está pasando la cuenta y Gustavo Álvarez sumó un nuevo e importante lesionado, el cual será baja para los próximos desafíos.

Se trata de Lucas Di Yorio, gran goleador de los azules durante esta temporada. El argentino tendrá que someterse a una cirugía en una de sus rodillas por un problema meniscal y quedará descartado de los partidos ante Colo Colo por Supercopa y Alianza Lima por Copa Sudamericana.

Lucas Di Yorio agranda la lista de lesionados en U de Chile

Esta es una pésima noticia para Gustavo Álvarez ya que la U parece un verdadero hospital, ya que la lesión del delantero se suma a las bajas de Israel Poblete y Nicolás Ramírez. Es más, Gabriel Castellón también conformaba el listado y se recuperó justo a tiempo para enfrentar los dos importantes desafíos que se aproximan.

Lucas Di Yorio será baja en U de Chile.
Lucas Di Yorio se someteré a una cirugía meniscal y será baja en la U.

Las variantes de Álvarez para reemplazar a Di Yorio

Esta baja del delantero podría afectar considerablemente el rendimiento del equipo debido a que es su gran goleador de este 2025 con 13 anotaciones. Es por esto que, quien lo reemplace, tendrá una dura tarea por delante.

Entre los posibles jugadores que ingresen en su lugar están Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández, aunque probablemente sea el primero quien ingrese ya que es el que ha sumado más protagonismo con Álvarez este 2025.

