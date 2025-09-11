¡Pensando en 2026! Fernando Ortiz tiene en la mira al primer posible refuerzo de Colo Colo

Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

El último encuentro de Colo Colo fue el Superclásico 198 ante Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así al romántico viajero con un jugador menos, lo que le permitió al cacique aprovechar los espacios para atacar mucho más.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de los azules, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Fernando Ortiz ya está trabajando activamente con el plantel de los albos, donde su continuidad dependería de una eventual clasificación a copas internacionales la próxima temporada, donde para esto debe al menos quedar en el séptimo lugar de la tabla y actualmente van octavos a cuatro puntos de Cobresal.

Pese a esto, el estratega ya piensa en lo que será la próxima temporada con Colo Colo e incluso tendría en la mira a un eventual posible refuerzo. Este es el caso de Diego Valdés, actual jugador de Vélez Sarsfield quien ya había sonado antes en el cacique y que coincidió con Ortiz en el América de la liga mexicana.

