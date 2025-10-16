“Yo amo Chile, pero…”: Tiktoker venezolano dejó la grande con crítica sobre “falta de felicidad”

Gran revuelo causaron las declaraciones de un ciudadano venezolano que vive en Chile, quien criticó al país y a los chilenos por su “falta de felicidad”, desatando una ola de críticas en redes sociales. "En vez de promover el esparcimiento, la cultura musical que da vida y quita la depresión no, hacen lo contrario“, cuestionó.

En TikTok, el joven identificado como Andrés publicó un video donde anticipó la avalancha de comentarios negativos y sinceró: “Es probable que los nacionales de acá me funen, pero yo siento que Chile es el único país del mundo donde ser feliz es un delito”.

“Yo amo a Chile, estoy agradecido de estar acá, es una tierra con grandes personas, pero a veces ser feliz es ilegal o está prohibido”, criticó. En ese momento, reveló el motivo de su reflexión: “No sé si se enteraron sobre la clausura de este restaurante donde Feid se presentó (en Providencia y sin permiso) y hubo un revuelo. Yo pensé que esto iba a terminar en unas multas y ya, pero no”.

“Era un evento que estaba haciendo feliz a la gente, gente que semanalmente se tira por el Metro. Acá la salud mental es cara y esparcimientos como este ayudan”, juró el extranjero.

Al final, el venezolano se mandó un consejo: “Yo quiero mucho a Chile, sé que me van a llamar bananero, caribeño o que me regrese a mi país, pero no Chile, de verdad que tienes que bajarle dos (cambios) para que tu gente se distraiga”.

Usuarios estallan

De inmediato, los usuarios reaccionaron a las palabras del tiktoker. “Bueno, ahora conociste un país donde existen leyes. Si no les gusta, la puerta es ancha”, “Partiste bien, pero entraste a criticar! Los que vivimos acá debemos adaptarnos y ya! Es la ley son sus reglas y ya”, “En Chile hay normas, leyes que todos deben cumplir, no se puede hacer un evento masivo sin un permiso de las autoridades, todo lo demás es ilegal” y “El problema no está en nuestras costumbres, sino en la falta de respeto hacia ellas. Este no es Venezuela, ni otro país: es Chile”, fueron algunos de los comentarios.