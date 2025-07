“Lo tuyo no es debilidad”: El poderoso descargo de tiktoker en silla de ruedas tras recibir burlas en mall

Ismael Norambuena, un joven tiktoker que utiliza silla de ruedas, compartió un video luego de enfrentar una incómoda experiencia durante su primera salida autónoma a un centro comercial.

A través de su cuenta de Tik Tok, Norambuena expresó que lo que más lo impactó no fueron los precios ni la accesibilidad del lugar. “Saben qué fue lo más loco... lo más cuático fueron las risas, y no mías, sino que de algunas personas que me veían”, relató.

De acuerdo con su relato, las burlas vinieron principalmente de gente joven. “Situaciones así no me duelen”, aclaró Ismael. “Esas risas no tienen que ver conmigo, tienen que ver con ellos, con lo que no entienden”, sostuvo.

Eso sí, señaló que este tipo de situaciones pueden afectar a otras personas con discapacidad, provocando miedo a salir. “Si alguna vez se burlaron de ti por moverte distinto, no te escondas ni te achiques”, afirmó.

“Lo tuyo no es debilidad, al contrario, es valentía”, agregó en su poderoso mensaje que finalizó mencionando a la nueva película Superman. “Andar en silla de ruedas o moverte distinto no es fácil, pero andar por la vida sin empatía es mucho peor”, sentenció el tiktoker.

“En un mundo que se burla del que es distinto, ser tú mismo y empático con el resto es el verdadero acto punk rock. Gracias Superman”, finalizó haciendo un guiño a la película dirigida por James Gunn y que se encuentra actualmente en cines.