¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo

Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

El fútbol es mucho más que un deporte, genera distintos sentimientos en todas las personas que disfrutan y alientas a sus equipos o a su selección. Si bien el deporte en general despierta esas ganas de alentar, con el fútbol siempre hay algo más allá, ya que la emoción que genera ver un partido de tu equipo favorito es casi indescriptible.

Si bien la pasión por los equipos es importante, también lo son los distintos ídolos, quienes de una u otra forma dejan su huella en las distintas instituciones, marcando generaciones y siendo parte de la historia de un club que muchas veces marca a distintas familias y ciudades enteras.

A lo largo de la historia del fútbol son muchos los ídolos que han pasado, quienes a pesar de incluso ya no estar en este mundo, siguen siendo recordados con cariño por quienes jamás serán capaces de olvidar lo que vieron sobre el terreno de juego y que quedará para siempre marcado en los corazones de todos los hinchas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Colo Colo a lo largo de su historia ha tenido una gran cantidad de ídolos, los cuáles aún son recordados por mucho cariño por sus hinchas. Dentro de ellos, uno de los más recordados es el caso de Carlos Caszely, quien es el goleador histórico del equipo con 208 anotaciones, marcando así a toda una generación de albos.

El fútbol es más que un deporte

Su calidad de ídolo quedó demostrado en un video que se hizo viral a través de las redes sociales, donde un hinchas se emociona hasta las lágrimas al poder conocer al jugador y poder tener un recuerdo de ese bello momento que de seguro no olvidará por el resto de su vida.

Revisa el hermoso momento a continuación:

También te puede interesar: ¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo

NOTAS DESTACADAS

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Una opción menos! Colo Colo pierde una de las cartas como posible refuerzo

¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido

¡La sacaron barata! Los castigos para Universidad de Chile tras los destrozos ante Audax Italiano
“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Rival de lujo! La Roja prepara un amistosos de alto impacto ante importante selección
Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias