¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo

El fútbol es mucho más que un deporte, genera distintos sentimientos en todas las personas que disfrutan y alientas a sus equipos o a su selección. Si bien el deporte en general despierta esas ganas de alentar, con el fútbol siempre hay algo más allá, ya que la emoción que genera ver un partido de tu equipo favorito es casi indescriptible.

Si bien la pasión por los equipos es importante, también lo son los distintos ídolos, quienes de una u otra forma dejan su huella en las distintas instituciones, marcando generaciones y siendo parte de la historia de un club que muchas veces marca a distintas familias y ciudades enteras.

A lo largo de la historia del fútbol son muchos los ídolos que han pasado, quienes a pesar de incluso ya no estar en este mundo, siguen siendo recordados con cariño por quienes jamás serán capaces de olvidar lo que vieron sobre el terreno de juego y que quedará para siempre marcado en los corazones de todos los hinchas.

Colo Colo a lo largo de su historia ha tenido una gran cantidad de ídolos, los cuáles aún son recordados por mucho cariño por sus hinchas. Dentro de ellos, uno de los más recordados es el caso de Carlos Caszely, quien es el goleador histórico del equipo con 208 anotaciones, marcando así a toda una generación de albos.

El fútbol es más que un deporte

Su calidad de ídolo quedó demostrado en un video que se hizo viral a través de las redes sociales, donde un hinchas se emociona hasta las lágrimas al poder conocer al jugador y poder tener un recuerdo de ese bello momento que de seguro no olvidará por el resto de su vida.

Revisa el hermoso momento a continuación:

