¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo

La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

Colo Colo sigue inmerso en el mercado de fichajes, ya que tras las llegadas de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, Aníbal Mosa señaló que el plantel no estaba cerrado aún y seguían buscando nuevos refuerzos. Cabe recordar que los equipos tienen hasta el final de la cuarta fecha del Campeonato Nacional para sumar nuevo nombres a sus plantillas.

Pero lamentablemente, la mala temporada pasada hacen que el equipo no tenga un gran presupuesto para el mercado de fichajes. Esto se ha visto reflejado en algunas opciones que han tenido en carpeta, las cuáles han tenido que ser descartadas debido a la falta de recursos para ir por ellos o al menos seguir con las negociaciones.

Pero en este momento, Colo Colo necesita toda la ayuda posible, ya que comenzaron de mala forma el Campeonato Nacional, donde en el debut cayeron por 3-1 ante Deportes Limache en condición de visitante. Pero el pasado fin de semana se recuperaron al lograr una vital victoria ante Everton de Viña del Mar por 2-0 en condición de local.

Colo Colo ya se prepara para lo que será su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde enfrentará en condición de local a Unión La Calera el domingo desde las 20:30 horas. Este partido será bastante complicado para los albos, ya que el cuadro cementero es el actual líder del torneo con sus dos duelos ganados.

Le cerró la puerta al cacique

Paralelo a esto, los albos siguen mirando sus opciones de refuerzos en el actual mercado de fichajes, donde ahora tuvieron que descartar otra carta. Este sería el caso de Alexander Aravena quien actualmente se encuentra en el Gremio de Brasil, donde si bien estaba siendo seguido hace rato por los albos, el jugador les cerró la puerta ya que no le interesó esta posibilidad.

