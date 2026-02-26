¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

En medio de un clima de tensión política, y mientras se prepara para dejar el cargo que ejerció por cuatro años, el presidente Gabriel Boric conmovió a sus seguidores tras compartir un tierno dibujo que le regaló una niña mientras se encontraba en Licantén, región del Maule.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario publicó una foto del boceto, en donde aparece junto a su hija Violeta, explicando que fue una pequeña de nombre Sofía quien le dio el dibujo.

“Cuando voy a terreno la gente me da muchas cartas escritas a mano, y también dibujos. Ayer en Licantén, una niña llamada Sofía me regaló este dibujo sencillo que me emociona verlo. Porque significa cariño, porque hicimos sentido en una niña que es futuro”, expresó de entrada.

Luego, reviviendo la críticas por una fotografía junto su retoño que él mismo había publicado semanas atrás, destacó que la pequeña artista “identificó los hermosos rulos rebeldes de Violeta que algunos pocos amargados criticaron. Mi niña aún no camina pero se que percibe en su dulce inocencia el amor que le mandan”.

Seguidores se emocionaron

De inmediato, el post del presidente Boric se llenó tanto de elogios dirigidos al emotivo retrato, como de sentidos mensajes de despedida por parte de sus seguidores.

“Linda mi Sofía!!!! Ella encantada con su presidente”, “Qué lindo”, “Presi es de la cato pero igual lo quiero”, “No soy chilena, no vivo en Chile y te extrañaré, Boric”, “No me haga esto, no tan cerca del final”, “Porque los niños no tienen maldad en ellos. Ellos solo ven las energías buenas de las personas”, “El es el presidente de los niños, jamás vi a tanto público infantil y juvenil querer tanto a una figura de gobierno”, “Los niños no mienten” y “Espero que después del 11 de marzo se tome unas buenas vacaciones sin culpa presi”, fueron algunas de las reacciones.

