¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile
“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open

En medio de un clima de tensión política, y mientras se prepara para dejar el cargo que ejerció por cuatro años, el presidente Gabriel Boric conmovió a sus seguidores tras compartir un tierno dibujo que le regaló una niña mientras se encontraba en Licantén, región del Maule. 

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario publicó una foto del boceto, en donde aparece junto a su hija Violeta, explicando que fue una pequeña de nombre Sofía quien le dio el dibujo. 

“Cuando voy a terreno la gente me da muchas cartas escritas a mano, y también dibujos. Ayer en Licantén, una niña llamada Sofía me regaló este dibujo sencillo que me emociona verlo. Porque significa cariño, porque hicimos sentido en una niña que es futuro”, expresó de entrada. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Luego, reviviendo la críticas por una fotografía junto su retoño que él mismo había publicado semanas atrás, destacó que la pequeña artista “identificó los hermosos rulos rebeldes de Violeta que algunos pocos amargados criticaron. Mi niña aún no camina pero se que percibe en su dulce inocencia el amor que le mandan”. 

Seguidores se emocionaron 

De inmediato, el post del presidente Boric se llenó tanto de elogios dirigidos al emotivo retrato, como de sentidos mensajes de despedida por parte de sus seguidores. 

Linda mi Sofía!!!! Ella encantada con su presidente”, “Qué lindo”, “Presi es de la cato pero igual lo quiero”, “No soy chilena, no vivo en Chile y te extrañaré, Boric”, “No me haga esto, no tan cerca del final”, “Porque los niños no tienen maldad en ellos. Ellos solo ven las energías buenas de las personas”, “El es el presidente de los niños, jamás vi a tanto público infantil y juvenil querer tanto a una figura de gobierno”, “Los niños no mienten” y “Espero que después del 11 de marzo se tome unas buenas vacaciones sin culpa presi”, fueron algunas de las reacciones. 

Te puede interesar: “Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile
“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open
Arranca la UEFA Champions League

¡Se definen los octavos! ¿Cuándo y a qué hora es el sorte de la siguiente etapa de la Champions League?
¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago

¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago
El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para duelo ante Colo Colo

¿Ya lo viste?: El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para el duelo ante Colo Colo
El millonario premio que aseguró O'Higgins tras tumbar a Bahía en Copa Libertadores

Post hazaña en Brasil: Los millones que aseguró O'Higgins tras tumbar al Bahía en Copa Libertadores
Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

¿Con palo a Messi?: Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club
Pato Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"
Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia