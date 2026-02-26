“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

Ad portas de dejar la presidencia en manos de José Antonio Kast, el actual mandatario, Gabriel Boric, transmitió un potente llamado respecto al futuro de Chile en materia internacional, en relación a la llegada de la nueva administración.

Durante la mañana de este jueves, el jefe de Estado participó, junto al canciller Alberto van Klaveren, en el lanzamiento del libro de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En medio de la instancia, según recogió Meganoticias, Boric afirmó: "La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta respetar y aprender de lo que se ha hecho antes. Y creo y esto quedará a juicio de la historia que hemos cumplido con ese mandato".

"Navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos, pero aunque todo lo que pensamos sólido hoy día parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y de política comercial las tomamos con mirada de Estado", añadió.

Dentro de esa línea, explicó que “hay órdenes en materia de negociaciones, en la relación con el mundo privado, en el trato con los diferentes líderes del mundo, en nuestra participación en organismos naturales, pero también en cuestiones tan simbólicas".

“Somos aves de paso”

Luego, sacó al baile el antiguo debate sobre si se presentaría en el cambio de mando cuando Javier Milei asumió la presidencia en Argentina. "Yo no tuve ninguna duda, el canciller tampoco, porque si algo tenemos claro, es que nosotros, quienes ocupamos hoy día estos lugares, somos aves de paso y lo dijimos explícitamente: los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan", sentenció.

De cara al futuro, el mandatario también puso sobre la mesa los desafíos que recaerán sobre el Gobierno entrante. "Prudencia sin renunciar a la ambición, coaliciones sin perder autonomía, principios sin caer en maximalismos", expresó.

"Mantener un compromiso con la dignidad humana no es un gesto simbólico, es la base ética que da sentido, no sólo a nuestra inserción internacional, sino al mismo hecho de estar en política. Ese es el lugar que Chile ha ocupado estos cuatro años y es el compromiso que deja nuestro Gobierno, este periodo de Gobierno, para el futuro", llamó, según el citado medio.

Al final, el presidente Boric cerró su intervención destacando la labor del canciller Van Klaveren, sincerando que su experiencia “ha sido fundamental para poder llevar adelante la política exterior de Estado de Chile en estos tiempos tan turbulentos. Su consejo, su capacidad de ponderar los diferentes elementos en estos momentos tensos, han sido para mí una guía".

