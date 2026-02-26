“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open

Ad portas de dejar la presidencia en manos de José Antonio Kast, el actual mandatario, Gabriel Boric, transmitió un potente llamado respecto al futuro de Chile en materia internacional, en relación a la llegada de la nueva administración. 

Durante la mañana de este jueves, el jefe de Estado participó, junto al canciller Alberto van Klaveren, en el lanzamiento del libro de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores

En medio de la instancia, según recogió Meganoticias, Boric afirmó: "La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta respetar y aprender de lo que se ha hecho antes. Y creo y esto quedará a juicio de la historia que hemos cumplido con ese mandato". 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

"Navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos, pero aunque todo lo que pensamos sólido hoy día parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y de política comercial las tomamos con mirada de Estado", añadió. 

Dentro de esa línea, explicó que “hay órdenes en materia de negociaciones, en la relación con el mundo privado, en el trato con los diferentes líderes del mundo, en nuestra participación en organismos naturales, pero también en cuestiones tan simbólicas".

“Somos aves de paso” 

Luego, sacó al baile el antiguo debate sobre si se presentaría en el cambio de mando cuando Javier Milei asumió la presidencia en Argentina. "Yo no tuve ninguna duda, el canciller tampoco, porque si algo tenemos claro, es que nosotros, quienes ocupamos hoy día estos lugares, somos aves de paso y lo dijimos explícitamente: los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan", sentenció. 

De cara al futuro, el mandatario también puso sobre la mesa los desafíos que recaerán sobre el Gobierno entrante. "Prudencia sin renunciar a la ambición, coaliciones sin perder autonomía, principios sin caer en maximalismos", expresó.

"Mantener un compromiso con la dignidad humana no es un gesto simbólico, es la base ética que da sentido, no sólo a nuestra inserción internacional, sino al mismo hecho de estar en política. Ese es el lugar que Chile ha ocupado estos cuatro años y es el compromiso que deja nuestro Gobierno, este periodo de Gobierno, para el futuro", llamó, según el citado medio.

Al final, el presidente Boric cerró su intervención destacando la labor del canciller Van Klaveren, sincerando que su experiencia “ha sido fundamental para poder llevar adelante la política exterior de Estado de Chile en estos tiempos tan turbulentos. Su consejo, su capacidad de ponderar los diferentes elementos en estos momentos tensos, han sido para mí una guía".

Te puede interesar: ¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de Estados Unidos a funcionarios

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo

La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open
Arranca la UEFA Champions League

¡Se definen los octavos! ¿Cuándo y a qué hora es el sorte de la siguiente etapa de la Champions League?
¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago

¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago
El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para duelo ante Colo Colo

¿Ya lo viste?: El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para el duelo ante Colo Colo
El millonario premio que aseguró O'Higgins tras tumbar a Bahía en Copa Libertadores

Post hazaña en Brasil: Los millones que aseguró O'Higgins tras tumbar al Bahía en Copa Libertadores
Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

¿Con palo a Messi?: Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club
Pato Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"
Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia