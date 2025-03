Testigo en contra de Cathy Barriga es brutalmente golpeado en Recoleta: "El auto era último modelo"

Durante las últimas horas se dio a conocer que Guillermo Daguerressar, ex coordinador de Operaciones de Seguridad Ciudadana en Maipú y testigo clave en la investigación en contra de Cathy Barriga, sufrió una violenta agresión en Recoleta. El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando desconocidos lo atacaron en las cercanías de la Estación Cementerios.

Recordemos que hasta la fecha Barriga se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de San Miguel mientras la Fiscalía investiga los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público que habría cometido en el municipio, dejándolo con un déficit de más de $30 mil millones de pesos.

¿Qué le ocurrió al testigo en la causa de Barriga?

En diálogo con El Ciudadano, Daguerressar confirmó que la agresión “fue a unos metros de mi departamento. Iba camino a mi trabajo como todos los días, y de pronto paró un auto, se bajaron dos tipos con algo en las manos, mientras decían ‘ahí va, es él’. Comenzamos a forcejear, me golpearon por la espalda y cuando caí al suelo, aparecieron vecinos quienes los ahuyentaron. Eran dos tipos muy educados y el auto era último modelo”.

De paso, la víctima aclaró que no le robaron nada, descartando la tesis de un asalto. “La verdad estoy con un poco de susto, ya que era de suponer que en algún momento podría verme pasado algo, pero no cómo esto que me tocó vivir. Todos sabemos cómo se manejan este tipo de personas con poder en Chile, no es algo nuevo”, lamentó.

Finalmente, el exjefe de Operaciones aclaró que no denunció el hecho ante Fiscalía ni Carabineros, ya que, mientras no haya justicia en el Caso Barriga, no se siente seguro. Cabe recordar que, hace un mes, Daguerressar accedió a una entrevista con el matinal de TVN. Junto con detallar el supuesto lío de faldas que involucró a la exalcaldesa de Maipú, acusó que Luis Japaz “no es una blanca paloma”.

