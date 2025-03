Ale Valle acusa a Rumpy de violencia en su contra: asegura que le tiró la moto encima

En el programa La Voz de los que Sobran la periodista Alejandra Valle se lanzó en contra de Roberto Artiagoitía más conocido como el Rumpy y señaló que había recibido violencia de su parte acusando que en una ocasión le tiró la moto encima. En concreto el conocido comunicador cuestionó a Valle por su pasado farandulero.

“El periodismo debe responder al interés público, de verdad no sé en qué nos beneficia como sociedad conocer una conversación privada, que no revela un delito. Esto no es más que el intento de desprestigiar la carrera de Karol e Irací con filtraciones que solo responden al morbo. Triste” partió señalando Valle en su programa.

¿Qué acusó Valle sobre el Rumpy?

“Esta mujer es una sinvergüenza, pide memoria, pero pierde la propia... Estuviste años persiguiéndome y contando mi vida privada, hasta fuiste a Rapa Nui a averiguar cosas de mi vida privada que después publicaste en un diario de poca monta. Eres la inconsecuencia”, disparó Rumpy sobre la comunicadora con anterioridad.

“Yo hice un tuit nada que ver con Roberto Artiagoitia. Ni siquiera me sigue o me tiene bloqueada, porque no pude comentatr su tuit”, aclaró de entrada. Luego, sobre la acusación del locutor, contó que “esto fue hace más de 20 años. Habla de un reportaje que hice cuando trabajaba como periodista, cuando tenía muy poco peso”.

“Esto del Rumpy me parece de una violencia extrema. Yo no estuve años investigando su vida privada, que no me importa nada. Él es el que lleva año haciendo el mismo programa, haciendo que la gente cuente su vida privada”, añadió. Y en relación al viaje a Isla de Pascua, la comunicadora precisó que “esa vez que yo fui a Rapa Nui, porque él estaba en la cúspide de su carrera y él desapareció, se fue como a un año sabático o algo así. El diario donde trabajaba me mandó a buscarlo, traté de conversar con él para no molestarlo, y cuando logré dar con él, él me tiró la moto encima. Yo tenía que llevar algo y sí, efectivamente, lo encontramos en la playa y le sacamos una foto. Estaba en un lugar público”.

“Me ataca a mí, que tomé todas las consecuencias de hacer este trabajo, y dar la cara día a día, pácticamente sin ganar plata, porque me gusta. Y me gusta lo que hago hoy y me gustaba lo que hacía en ese entonces, pero yo era una trabajadora”, sentenció Alejandra Valle.

