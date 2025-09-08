Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas

Lo que comenzó como una actividad educativa en el Buin Zoo, terminó en una oscura tragedia el pasado domingo. Mientras se desarrollaba una presentación que involucraba animales sueltos, un felino serval se abalanzó sobre un guacamayo.

A pesar de la rápida intervención del personal veterinario, el ave falleció tras el brutal ataque, el cual quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Las grabaciones muestran a un trabajador del zoológico forcejeando para apartar al serval del guacamayo, en un intento desesperado por salvar al ave, mientras los asistentes, conmocionados, presenciaban el hecho. Tras la difusión del metraje, se desató una ola de críticas que apuntaron contra las medidas de seguridad aplicadas en este tipo de presentaciones con animales.

¿Qué dijeron desde el Buin Zoo?

Desde la administración de Buin Zoo expresaron su pesar por lo sucedido y difundieron un comunicado oficial en el que entregaron detalles sobre el incidente. “Un serval se abalanzó de forma inesperada sobre uno de nuestros guacamayos durante una muestra educativa”, partieron explicando.

En el comunicado, el zoológico detalló que el guacamayo se desvió de su recorrido habitual durante la exhibición y, al dirigirse hacia el cuidador, fue atacado por el serval, lo que describieron como “una reacción natural de su especie”.

Aunque el equipo de Bienestar Animal intervino de inmediato y llevó al guacamayo al hospital veterinario del recinto, pero no logró sobrevivir. El zoológico subrayó la tristeza que deja esta pérdida, recordando que el ave había nacido en el Bioparque y había sido criada manualmente por sus cuidadores.

“Nunca habíamos vivido una situación así en más de 10 años realizando estas actividades. Estamos profundamente dolidos”, lamentaron. Sumado a eso, aseguraron que están revisando y reforzando todos sus protocolos para evitar más episodios como este.

Avalancha de críticas a Buin Zoo

Tras difundirse las imágenes, una ola de usuarios en redes sociales se desataron en críticas por lo ocurrido. Si bien, algunos apuntaron a que lo visto era simple instinto animal, la mayoría cargó contra el Buin Zoo y la falta de protocolos frente a este tipo de situaciones.

Por otro lado, desde el ámbito especializado, también hubo cuestionamientos. Mauricio Del Valle, director ejecutivo del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Chile, apuntó contra la práctica de reunir animales de especies tan diversas dentro de un mismo espectáculo.

“No se puede exponer un depredador junto a otra especie, en este caso presa”, dijo a BioBioChile. Dentro de esa misma línea, Del Valle señaló que, si bien algunos animales pueden ser adiestrados, “nunca pierden su instinto de ataque”.

En esa línea, explicó que los servales, por su carácter de depredadores de aves, reaccionan de manera instintiva ante movimientos como los que realizó el guacamayo. Además, recordó que las presentaciones con fauna silvestre están sujetas a la Ley 19.473 y requieren supervisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).