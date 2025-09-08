Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto

La esperada llegada de El Conjuro 4: Últimos Ritos a las salas chilenas no solo generó filas en la preventa, sino también un bochornoso incidente en Puente Alto. Lo que debía ser una velada de terror en la pantalla grande terminó con un enfrentamiento real entre los asistentes a una de las funciones.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se aprecia a un grupo de personas golpeándose en plena sala del complejo Cinépolis, mientras otros espectadores intentaban frenarlos. Entre los gritos, incluso se alcanzan a oír comentarios irónicos como: “¡Llamen a la Annabelle!”, en referencia a la muñeca de la famosa saga.

El registro fue compartido por el periodista Fernando Ulloa Galaz, quien detalló que el origen del conflicto estaría relacionado con un grupo de asistentes que interrumpió la exhibición con ruidos y conversaciones, lo que derivó en un tenso cruce al finalizar la película.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La situación ocurre justo cuando la cuarta entrega de El Conjuro marca récord en Chile: antes de su estreno ya había vendido más de 66 mil entradas, superando a otras cintas de terror recientes y consolidándose como el lanzamiento más exitoso de la franquicia en el país.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron el ambiente dentro de las salas, asegurando que la experiencia de ir al cine se ha vuelto desagradable: “Ya ni al cine se puede ir en paz”, “Fue de terror la audiencia más que la película” y “Prefiero quedarme en casa antes de aguantar desorden”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron.

Lo que iba a ser una noche de miedo en la ficción terminó convirtiéndose en un verdadero espectáculo de terror fuera de la pantalla.

Te puede interesar: Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago