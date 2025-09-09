¡Rumbo a Estados Unidos! Termina una nueva fecha clasificatoria en Europa

Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

Por: Gonzalo Zamora

El día de hoy se jugará la última fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 en nuestra parte del continente, pero además, al otro lado del mar, en Europa también se están disputando los encuentros para ver a las selecciones que estarán el próximo año en norteamerica para una nueva edición de la Copa del Mundo.

En el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Hay algunas selecciones que ya tienen varios partidos disputados en la fase de grupos, mientras que las otras que venían de disputar la Liga de las Naciones están recién comenzando con la fase de grupos, la cuál debería completarse en marzo del próximo año, donde tendremos completamente a todos los clasificados para el Mundial.

El día de hoy se jugaron los últimos encuentros de la fecha 6 de la fase de grupos del viejo continente, la cuál nos dejó la victoria de Armenia 2-1 a Irlanda; el empate 1-1 de Azerbaijan vs Ucrania; la victoria de Francia 2-1 a Islandia; el empate 2-2 de Chipre y Rumania; la goleada 5-0 de Inglaterra sobre Serbia; la victoria 3-2 de Portugal sobre Hungría; la derrota por 2-1 de Bosnia y Herzegovina a manos de Austria; la impresionante goleada por 11-1 de Noruega a Moldavia; la victoria por 1-0 de Albania sobre Lituania.

La próxima doble fecha clasificatoria en Europa se volverá a disputar el próximo mes, específicamente entre el 9 y el 14 de octubre, donde nos esperan nuevos partidazos. Por ahora la lucha en el viejo continente por clasificar a la próxima Copa del Mundo sigue al rojo vivo y culminaría el próximo mes de noviembre.

