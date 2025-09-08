¡Mundial 2026! Continúa la acción en Europa en las clasificatorias de la cita mundialista

Siguen los encuentros en las clasificatorias de Europa

Por: Gonzalo Zamora

El día de mañana se jugará la última fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 en nuestra parte del continente, pero además, al otro lado del mar, en Europa también se están disputando los encuentros para ver a las selecciones que estarán el próximo año en norteamerica para una nueva edición de la Copa del Mundo.

En el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Hay algunas selecciones que ya tienen varios partidos disputados en la fase de grupos, mientras que las otras que venían de disputar la Liga de las Naciones están recién comenzando con la fase de grupos, la cuál debería completarse en marzo del próximo año, donde tendremos completamente a todos los clasificados para el Mundial.

El día de hoy se jugaron nuevos encuentros en Europa donde Kosovo venció por 2-0 a Suecia; Suiza venció por 3-0 a Eslovenia; Escocia venció 2-0 a Bielorrusia; Croacia venció por 4-0 a Montenegro; Italia venció por 5-4 a Israel en un partidazo; Islaes Feroe venció por la cuenta mínima a Gibraltar y Dinamarca venció por 3-0 a Grecia.

El día de mañana continúa la acción de clasificatorias en el viejo continente con los duelos de Francia ante Islandia; Chipre ante Rumania; Serbia ante Inglaterra; Hungria ante Portugal; Bosnia y Herzegovina ante Austria; Noruega ante Maldovia y Albania ante Lutuania. Todos estos duelos se disputarán a la misma hora, desde las 15:45 horas en nuestro país, exceptuando los de Armenia vs Irlanda y Azerbaijan vs Ucrania que juegan a las 13:00 horas.

