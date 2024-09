¡Adiós área de la salud, Hola Arsmate! TENS la rompe como creadora de contenido para adultos 

La Técnico de Nivel Superior (TENS), Skarlett Sofiia, tuvo un radical cambio de oficio tras sumarse a las filas de Arsmate y comenzar a vender contenido para adultos a través del conocido OnlyFans chileno. “Estaba pasando un mal momento económico, entré en depresión, pero me ha ido súper bien con Arsmate e incluso me ayudó a salir de la depresión”, explicó la joven en conversación con Julio César Rodríguez.

“Yo estaba trabajando, yo soy TENS, trabajaba todos los días para poder pagar mis deudas, pero no me daba con eso”, contó. Más tarde, recordó el momento en que decidió darle un giro a su vida laboral. “En el trabajo, con mi compañera, siempre decíamos ‘hagamos una página de contenido, y así ganamos plata’, pero como chiste. Y un día dije ‘ya, lo voy a intentar’. Al principio no mostraba mi cara, pero cuando me sentí apoyada por mi familia, todo cambió”, afirmó.

Y fue así como el éxito llegó a su puerta. Es más, alcanzó tanta popularidad que finalmente pudo renunciar a su trabajo. “Renuncié porque me mataba trabajando para ganar un millón y yo en Arsmate he llegado a hacer ocho veces la cantidad de lo que hacía antes”, aseguró.

Por otro lado, Skarlett, quien es madre de cuatro hijos, reveló que su esposo la siguió. “Él también me ayuda en la plataforma. Incluso él también se retiró del trabajo para apoyarme a mí. Era carabinero, y ahora ganamos mucho más como equipo. Empecé a necesitar ayuda con las redes sociales, sola no podía”, sinceró.

“Yo no sé dónde estaría si no fuera por la plataforma. En un momento de depresión uno se siente con la autoestima más baja, pero ya en las noches yo me transformaba en Skarlett y eso me dejaba diferente, más contenta”, cerró la creadora de contenido.