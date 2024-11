¡Tenía historial! Mujer que golpeó a chofer venezolano era agresiva en su edificio

A través de redes sociales se volvió viral un video en donde una mujer atacó violentamente a un chofer de aplicación InDrive. El momento genero indignación en redes sociales y la joven llamada Constanza Ruiz Bastén salió a decir que estaba arrepentida y que había recibido amenazas de muerte producto de su actuar en el registro.

Para Mega Noticias una trabajadora del edificio en donde vive la mujer señaló que no es primera vez que Constanza se enfrenta a una situación así, ya que constantemente tiene un actuar violento, incluso aseguró que habría golpeado en reiteradas ocaciones a un conserje con un zapato y lo habría amenazado con quebrarlo.

Los antecedentes violentos de mujer que golpeó a conductor venezolano

“(Tiene problemas) Con todo el mundo, a un conserje que no le abrió la puerta rápido, le cayó a golpes con un zapato de esos de fútbol, le dio en la cabeza hasta que más no pudo” declaró la testigo para el medio mencionado agregando que la mujer le lanzó “un aparato”a su colega. Después de eso, “lo amenazó afuera con quebrarlo”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“En una oportunidad tenía un libro de reclamos, me lo arrancó. Yo no le contesté, porque me habían dicho que era loca, pero no sabía a qué nivel” sostuvo. Además contó que en las últimas 3 o 4 oportunidades Carabineros ha llegado a buscarla "porque una vez le echó gas pimienta a un Uber” aseguró.

Recordemos que, Constanza aseguró que le quería pedir disculpas al conductor por su actuar. "Hablé con él por teléfono y le mandé un mensaje. Le pedí disculpas, le dije que igual estaba siendo amenazada y me bloqueó" reveló para El Mercurio. “Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar, y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona” manifestó.

Te puede interesar: Neme pide parar transmisión ante fuerte relato en caso Monsalve