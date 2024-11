Neme pide parar transmisión ante fuerte relato en caso Monsalve

Durante la jornada se comenzó con la formalización en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por el delito de violación, en este contexto el jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz entregó nuevos antecedentes del caso y un impactante relato de la presunta víctima que motivo al periodista José Antonio Neme a cortar la transmisión.

En la audiencia que mostró el Mucho Gusto el fiscal partió relatando los hechos. “el día 22 de septiembre del 2024, aproximadamente a las 18 horas, el imputado Manuel Zacarías Monsalve Benavides se reunió con la víctima, iniciales ya señaladas, con quienes concurrieron al Restaurante Ají Seco Místico, ubicado calle Enrique Mac-Iver del número 366, en la comuna de Santiago, lugar en que consumieron alimentos y alcohol”.

“Horas más tarde, encontrándose la víctima gravemente afectada por la alta ingesta de alcohol, fue conducida por el imputado al interior de la habitación del Hotel Panamericano (...) donde en horas indeterminadas de la madrugada del día 23 de septiembre, el imputado Monsalve Benavides accedió carnalmente a la víctima, iniciales señaladas, valiéndose que ésta se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse producto de la alta ingesta de alcohol” añadió Armendáriz.

🔴 AHORA | Fiacal Armendáriz entrega algunos detalles de cómo el ex subsecretario de gobierno Manuel Monsalve VIOLÓ a la víctima.



Este psicópata no puede salir más de la cárcel. Contenido sensible. pic.twitter.com/UW5hIXnJfW