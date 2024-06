Duras críticas: televidentes acusan "ordinariez" de Gonzalo Feito contra panelistas de derecha 

Tras una nueva edición del programa Sin Filtros, los televidentes se fueron con todo en contra del conductor del espacio Gonzalo Feito a quien acusaron de realizar una “ordinariez” en contra de los panelistas de derecha presentes en el estudio. En la instancia el periodista le llamó la atención al panelista y abogado Francisco Orrego, quien participa frecuentemente en el programa y los debates políticos.

La ola de críticas ocurrió luego de que Feito interrumpiera una acalorada discusión entre Valería Cárcamo y Orrego, en la cual estos personajes debatían en torno al término “facho pobre”, instancia en la que la panelista trató de “hipócrita” al abogado. “Hipócrita es decir ‘facho pobre’ y ganar dos palos en un municipio. Dicen ‘por fin los fachos pobres vamos a llegar al poder’. Ustedes no se pongan ‘facho pobre’. Facho no más o persona de derecha, pero no se digan ‘facho pobre’ si estai ahí boleteando para el municipio” expresó.

¿Qué dijo Feito para generar las críticas en su contra?

Fue en medio del tenso debate que Feito le pidió silencio a Orrego, ya que aseguró que desde producción le estaban indicando que era turno de que hablara Iván Produje. “O se calma... o habla después” apuntó el conductor del espacio. Sin embargo, el abogado lejos de callarse decidió reclamar. “Gonzalo, si no me dejan hablar, para qué me siento en el panel, poh compadre” expresó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Ante esto, Feito señaló. “Bueno, entonces tome la decisión y si quiere se va” lo invitó. Sobre la misma le pidió a todos los panelistas que respetaran los tiempos y que lo dejaran desarrollar el programa con normalidad ya que, era una orden desde arriba acortar el debate que se estaba dando.

“Una ordinariez y rotería decirle a Pancho Orrego ‘si quieres te vas’. Es un desaire al panel de la derecha. A los comunistas nunca les dices eso, Feito. Interrumpen e interrumpen y jamás los echas. Me decepcionaste”; “No estoy de acuerdo con Feito de emplazar a Orrego a que abandone el set. Pancho estaba exponiendo y Tótoro lo interrumpió. Cuando esto sucede, molesta” y “Gonzalo Feito se pasó unos cuantos pueblos en el programa de hoy. No dejó hablar a @PanchoOrregoG y le gritó que si quería se iba del programa. En lo personal, no veo más el programa” fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en redes sociales.

Te puede interesar: ¡Se dijeron de todo! El duro round Valeria Cárcamo y Pancho Orrego en Sin Filtros