¡Se dijeron de todo! El duro round Valeria Cárcamo y Pancho Orrego en Sin Filtros

En una nueva edición del programa Sin Filtros conducido por Gonzalo Feito, se vivió un duro round entre Valeria Cárcamo y Francisco Orrego quienes se dijeron de todo tras abordar el término de "facho pobre". En concreto Cárcamo le pidió al abogado que no se tratara así mismo como "pobre" porque recibía un sueldo millonario.

En la instancia, la conductora del programa de YouTube Las Monas tildó de hipócrita al invitado, ante lo que Orrego no se quedó callado y respondió con todo, detallando los procesos que debió pasar en su vida para convertirse en el "profesional" que es hoy en día. El momento generó diversas reacciones en redes sociales.

Tenso momento entre Cárcamo y Orrego

“Hipócrita es decir ‘facho pobre’ y ganar dos palos en un municipio. Dicen ‘por fin los fachos pobres vamos a llegar al poder’. Ustedes no se pongan ‘facho pobre’. Facho no más o persona de derecha, pero no se digan ‘facho pobre’ si estai ahí boleteando para el municipio” mencionó Valeria. Recordemos que hace algunos días Interferencia reveló el millonario vínculo laboral entre Orrego y la municipalidad de La Florida.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Y tú lo aclaraste, no son cuatro palos, son dos millones, pero no me venga a decir eso de ‘facho pobre’, porque estar llamando ‘hipócritas’ a otros, te devuelvo la pelota, no hablemos de hipócritas” añadió la miembro del partido Revolución Democrática. Al escuchar esto Orrego se defendió molesto ante las declaraciones.

“Yo soy abogado en la Universidad de Chile, es lo que gana cualquier abogado en cualquier espacio. Tú eres asesora del senador Latorre... ¿eres abogada? ¿Cuánto ganas?” expresó. “Un millón seis (respondió el propio Orrego). Entonces, la diferencia es que acá hay un profesional que se sacó la cresta para terminar su carrera” complementó.

Finaleme el panelista expresó. “Facho pobre es un sentimiento de orgullo, respecto de que hoy día un tipo como es más que su papá. Facho pobre significa que el esfuerzo que hicieron mis viejos, yo con orgullo puedo decir que hoy puedo ayudarlos a ellos” dijo, sin embrago Cárcamo insistió “eso no es facho pobre”.

Te puede interesar: Chileno acusado de femicidio en Argentina: exnovia revela violentos comportamientos del sujeto y su familia