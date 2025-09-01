Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22

Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Nicolás Córdova trabaja para el Chile vs Brasil.

Chile vs Brasil: Los problemas de Nicolás Córdova para alinear la formación de La Roja
Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos
Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo
Viña del Mar encierran a médico

Quedó registrado: Médico de Viña del Mar detenido por abuso sexual de una menor generó pánico en la zona
Falcón protagoniza pelea de Inter de Miami.

Escupos y golpes: Una verdadera batalla campal en la final de la Leagues Cup con Inter de Miami
colo colo vs u. de chile

Potentes lienzos, peleas en zona mixta y reclamos: Lo que dejó el polémico Superclásico 
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Charles Aránguiz en picada contra el árbitro

Charles Aránguiz fulmina el arbitraje tras derrota de la U en el Superclásico: "En esta cancha siempre..."
Nicolás Córdova perdería a un convocado de La Roja

¡Atención, cuidado!: La sensible baja que amenaza a La Roja de Córdova ante Brasil y Uruguay
Antofagasta

¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta

La jornada 22 del fútbol chileno llegó a su término después de, entre otras cosas, un reñido Superclásico en el Estadio Monumental. A pesar de la superioridad de Coquimbo Unido, quien se alza como sólido puntero y sin mayor competencia, el resto de la tabla de posiciones quedó bastante reñida.

Con 53 unidades, los "Piratas" están en la cima, pero lo disputado está en las otras posiciones. Y es que del noveno al segundo solamente hay siete puntos de distancia, demostrando que no aún no hay nada definido en la clasificación las competencias internacionales.

La zona baja también está muy disputada, con Deportes Iquique, Deportes Limache, Unión Española y Deportes La Serena luchando palmo a palmo para salvarse y mantenerse una temporada más en la Primera División de nuestro fútbol.

Coquimbo Unido es cómodo líder en la tabla de posiciones.
Coquimbo lidera sin problemas la tabla de posiciones de Primera División.

Esta terminada jornada 22 dejó a Palestino por sobre la U en la lucha por el Chile 2 y clasificar a Copa Libertadores. Al mismo tiempo, Universidad Católica sigue sin perder y se afianza cada vez más en Copa Sudamericana, pero con la mira puesta en Libertadores.

Por su parte, Colo Colo consiguió volver al triunfo y subir la moral justo antes de la llegada de Fernando Ortiz como entrenador, lo que intentarán aprovechar para luchar hasta el último minuto por ir a la Libertadores.

La tabla de posiciones de la Primera División de Chile

