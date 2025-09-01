Más reñida de lo que parece: La tabla de posiciones de Primera División tras la jornada 22

La jornada 22 del fútbol chileno llegó a su término después de, entre otras cosas, un reñido Superclásico en el Estadio Monumental. A pesar de la superioridad de Coquimbo Unido, quien se alza como sólido puntero y sin mayor competencia, el resto de la tabla de posiciones quedó bastante reñida.

Con 53 unidades, los "Piratas" están en la cima, pero lo disputado está en las otras posiciones. Y es que del noveno al segundo solamente hay siete puntos de distancia, demostrando que no aún no hay nada definido en la clasificación las competencias internacionales.

La zona baja también está muy disputada, con Deportes Iquique, Deportes Limache, Unión Española y Deportes La Serena luchando palmo a palmo para salvarse y mantenerse una temporada más en la Primera División de nuestro fútbol.

Coquimbo lidera sin problemas la tabla de posiciones de Primera División.

Esta terminada jornada 22 dejó a Palestino por sobre la U en la lucha por el Chile 2 y clasificar a Copa Libertadores. Al mismo tiempo, Universidad Católica sigue sin perder y se afianza cada vez más en Copa Sudamericana, pero con la mira puesta en Libertadores.

Por su parte, Colo Colo consiguió volver al triunfo y subir la moral justo antes de la llegada de Fernando Ortiz como entrenador, lo que intentarán aprovechar para luchar hasta el último minuto por ir a la Libertadores.

La tabla de posiciones de la Primera División de Chile

