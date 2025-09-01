¿Inalcanzable? Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Países Bajos

Oscar Piastri ganó el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.

Por: Fabián Marambio

Oscar Piastri (McLaren) dio el golpe en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Países Bajos e imponerse ante el gran favorito de todos, el local Max Verstappen (RedBull). Este resultado puede ser decisivo de cara a la definición del título debido a la abultada diferencia que consiguió el piloto australiano en la tabla general.

Piastri contuvo con mucha efectividad a sus rivales y no tuvo grandes problemas para quedarse con el primer lugar en el circuito de Zandvoort, siendo seguido por Max Verstappen y por Isack Hadjar en el segundo y tercer lugar respectivamente.

La tabla general de la Fórmula 1

Con su séptima victoria de la temporada, Oscar Piastri sumó 25 nuevos puntos y llegó a los 309, alzándose cómodamente en el primer lugar de la tabla general. Es más, el gran damnificado de la carrera fue su compañero de escudería, Lando Norris, quien tuvo que retirarse por desperfectos mecánicos y no pudo sumar puntos en el circuito de Países Bajos, quedándose en el segundo puesto general con 275.

En el tercer lugar de la tabla general se encuentra Max Verstappen, quien alcanzó los 205 puntos tras el segundo lugar obtenido en su última carrera. Con esto, el piloto neerlandés está bastante lejos de lo mostrado la temporada anterior, donde fue con diferencia el más veloz del 2024.

Oscar Piastri es el más veloz en el GP de Países Bajos en la Fórmula 1.
Oscar Piastri festejando su triunfo en el Gran Premio de Países Bajos en la Fórmula 1.

Lo que viene en la F1

Los pilotos deberán dar vuelta la página raídamente y enfocarse en la próxima carrera del calendario: el GP de Italia en Monza. En el país de la bota las escuderías buscarán terminar con el dominio de McLaren, equipo que no ha tenido grandes problemas para ganar los últimos cinco circuitos.

