Se junta con otro chileno: Alexis Sánchez sigue en la élite y ficha en este histórico equipo europeo

Alexis Sánchez refuerza un histórico equipo español.

Por: Fabián Marambio

Alexis Sánchez protagonizó nuevamente el mercado de fichaje europeo después de finalizar su vínculo con Udinese y haber estado en el limbo. Sin embargo, después de largos días de incógnitas y muchas especulaciones, el “Niño Maravilla” reforzará este histórico equipo español.

Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, anunció que Sánchez será nuevo jugador del Sevilla. El chileno vivirá un nuevo paso en España para mantenerse en la élite y ser compañero de Gabriel Suazo, quien de seguro lo espera con los brazos abiertos.

El contrato de un año está cerrado, ya que la leyenda chilena llega hoy a revisión médica. Documentos en preparación tras la autorización del Sevilla”, escribió Fabrizio Romano en sus redes sociales para anunciar el traspaso del “Niño”.

Alexis Sánchez busca su redención

Esta puede ser la última oportunidad de Sánchez para demostrar que tiene nivel suficiente para jugar en una liga top de Europa, pues su último paso por Udinese estuvo marcado por las lesiones, disputas con su entrenador y poco aporte en el terreno de juego.

Es por esto mismo que llegará a Sevilla para intentar aportar con su granito de arena en esta reconstrucción que vive el equipo, donde buscan dejar atrás la pésima temporada anterior y volver a clasificar a una competencia europea de cara a al 2026.

Alexis se reúne con otro chileno

En este nuevo paso por España el "Niño Maravilla" será compañero de otro chileno, ya que Gabriel Suazo lo está esperando con los brazos abiertos para recibirlo de la mejor manera en el plantel y trabajar juntos para lograr los objetivos del club.

