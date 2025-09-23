¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana

Cada vez queda menos para que Universidad de Chile y Alianza Lima definan quién pasará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y en la antesala del encuentro, el técnico Gustavo Álvarez recibió la mejor de las noticias, pues recuperó a una de las figuras más importantes de la U esta temporada.

Tras el reñido empate sin goles en Perú, el Romántico Viajero tiene la gran oportunidad de conseguir en nuestro país el pase a la instancia de los cuatro mejores del certamen continental, por lo que será clave contar con sus mejores hombres para saltar a la cancha del estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

En esa línea, fue un verdadero baldazo de agua fría la baja de Marcelo Díaz, que venía siendo titular y de gran manera en el mediocampo azul, pero en la ida ante los limeños sufrió un desgarro en el muslo izquierdo, por lo que el uruguayo Sebastián Rodríguez asoma como favorito para reemplazarlo en la revancha.

Sin embargo, hubo una sorpresa de último minuto en el Centro Deportivo Azul, pues tras mantenerse fuera de las canchas desde el 17 de agosto por lesión, Israel Poblete, pieza fundamental en el esquema de Álvarez, volvió a las prácticas y estará disponible frente a Alianza Lima como una valiosa variante en la mitad del campo.

¿Dónde ver U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, programado para el jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas, se podrá ver de forma exclusiva en la señal deportiva de DirecTV, DSports en televisión y en su plataforma de streaming DGO.

