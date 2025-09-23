¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana

Álvarez recupera a Israel Poblete en la U

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol
Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1
joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas

Cada vez queda menos para que Universidad de Chile y Alianza Lima definan quién pasará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y en la antesala del encuentro, el técnico Gustavo Álvarez recibió la mejor de las noticias, pues recuperó a una de las figuras más importantes de la U esta temporada.

Tras el reñido empate sin goles en Perú, el Romántico Viajero tiene la gran oportunidad de conseguir en nuestro país el pase a la instancia de los cuatro mejores del certamen continental, por lo que será clave contar con sus mejores hombres para saltar a la cancha del estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

En esa línea, fue un verdadero baldazo de agua fría la baja de Marcelo Díaz, que venía siendo titular y de gran manera en el mediocampo azul, pero en la ida ante los limeños sufrió un desgarro en el muslo izquierdo, por lo que el uruguayo Sebastián Rodríguez asoma como favorito para reemplazarlo en la revancha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Sin embargo, hubo una sorpresa de último minuto en el Centro Deportivo Azul, pues tras mantenerse fuera de las canchas desde el 17 de agosto por lesión, Israel Poblete, pieza fundamental en el esquema de Álvarez, volvió a las prácticas y estará disponible frente a Alianza Lima como una valiosa variante en la mitad del campo.

¿Dónde ver U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, programado para el jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas, se podrá ver de forma exclusiva en la señal deportiva de DirecTV, DSports en televisión y en su plataforma de streaming DGO.

Te puede interesar: ¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025

NOTAS DESTACADAS

Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol
Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1
joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025
Guarello avisa nuevo castigo a la U

Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"
Carlos Palacios saca aplausos en Argentina

Prensa argentina fascinada con el repunte de Carlos Palacios en Boca Juniors: "De sus mejores partidos"
Lamine Yamal por el Balón de Oro más joven

¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro
Alejandro Tabilo a la final del Chengdu Open

¡Intratable!: Alejandro Tabilo vence a Brandon Nakashima y llega a la final del Chengdu Open
La U pierde un titular contra Alianza Lima

¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Lamine Yamal confía en su Balón de Oro

¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro