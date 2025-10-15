¡Madre apuntó al padre! Surge video clave en caso de Jeremy Trujillo, niño desaparecido en Estación Central

A casi una semana de su desaparición, nuevas piezas comienzan a encajar en el desconcertante caso de Jeremy Trujillo. El niño, de apenas 10 años, fue visto por última vez el miércoles 8 de octubre en la región Metropolitana.

Aquella mañana, el pequeño salió de su casa en Estación Central cerca de las 7:30 horas, con su mochila al hombro y rumbo al colegio, sin embargo, nunca llegó a su destino.

Entre las hipótesis que se barajaban, la madre del menor, Linda, compartió su propia teoría sobre la desaparición de su hijo. Según señaló, existe la posibilidad de que haya sido la abuela del menor quien se lo llevó sin avisar.

Revelan importante video

En las últimas horas, la familia de Jeremy obtuvo acceso a un video que podría respaldar la hipótesis de un posible secuestro. En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad del terminal de buses San Borja, se observa al niño acompañado de una tía materna.

Según las imágenes difundidas por La Tarde es Nuestra de Canal 13, el menor camina con aparente normalidad junto a la mujer, quien empuja un coche con un bebé. La madre de Jeremy Trujillo aseguró que ambos habrían abordado un bus con destino a Arica.

“Mi mamá vivía conmigo y tuvimos una discusión hace dos semanas. Ella se fue de la casa, yo la acompañé al paradero. Creo que el papá puede estar detrás de esto, él vive en Perú, nunca he querido que Jeremy tenga contacto con el papá, pero es el único que puede costear los gastos”, planteó la mujer.