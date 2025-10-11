¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central

En la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, una familia enfrenta momentos de gran preocupación tras la desaparición de su hijo de 10 años, cuyo paradero se desconoce desde que salió camino a su colegio.

El menor fue identificado como Jeremy Trujillo, estudiante de quinto básico, quien salió de su domicilio alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles 8 de octubre rumbo al Liceo Darío Salas, en la comuna de Santiago. Sin embargo, nunca alcanzó a llegar al establecimiento.

En medio de la desesperación, la madre del pequeño, Linda, estuvo en diálogo con Meganoticias y detalló que "nunca llegó Jeremy al colegio, no pisó el colegio (...) es un niño normal, es un niño tranquilo, es obediente, respetuoso, amoroso, es muy cariñoso".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Reveló pista clave

"Es un niño normal, por ejemplo, si le decía "Jeremy puedes ir a comprar" me iba a comprar acá a la vuelta. Siempre jugaba con sus hermanos, no es un niño que por ejemplo se queda hasta tarde en la noche jugando afuera en la calle o a un parque solo, no", aseguró.

Sumado a eso, Linda reveló una pista que podría ser clave, pues sospecha que su madre, la abuela del niño, podría estar con Jeremy, ya que vivían juntos hasta hace poco. "Yo pienso que quizás la abuela se lo haya llevado, pero no sé qué pensar. Yo había peleado anteriormente con ella, ella vivía conmigo", contó.

"He tratado de comunicarme con ella, de otros números la han llamado, pero no responde. A veces le llegan los mensajes, como que lo prende (el teléfono) y lo apaga", añadió, haciendo un llamado directo a su madre.

"Yo lo único que quiero es que por favor que aparezca mi hijo, si es que lo tiene la abuela que me diga, si es así que me llame, que por favor que me lo entregue. Su hermanito el más chiquitito me pregunta por él y me dice "mamá, mi hermano está desaparecido", entonces es demasiado la angustia", expresó la madre del menor desaparecido en Estación Central.