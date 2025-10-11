¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central

Madre de niño perdido en Estación Central revela pista clave

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Karla Rubilar reaccionó a informe sobre muerte de Sebastián Piñera

“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam
José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección
Joven recibirá millonaria indemnización de un Motel en Quinteros

Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile
Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

¡Más problemas! Aníbal Mosa tiene nuevos problemas en la interna de Colo Colo
Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes

En la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, una familia enfrenta momentos de gran preocupación tras la desaparición de su hijo de 10 años, cuyo paradero se desconoce desde que salió camino a su colegio.

El menor fue identificado como Jeremy Trujillo, estudiante de quinto básico, quien salió de su domicilio alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles 8 de octubre rumbo al Liceo Darío Salas, en la comuna de Santiago. Sin embargo, nunca alcanzó a llegar al establecimiento.

En medio de la desesperación, la madre del pequeño, Linda, estuvo en diálogo con Meganoticias y detalló que "nunca llegó Jeremy al colegio, no pisó el colegio (...) es un niño normal, es un niño tranquilo, es obediente, respetuoso, amoroso, es muy cariñoso".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Reveló pista clave 

"Es un niño normal, por ejemplo, si le decía "Jeremy puedes ir a comprar" me iba a comprar acá a la vuelta. Siempre jugaba con sus hermanos, no es un niño que por ejemplo se queda hasta tarde en la noche jugando afuera en la calle o a un parque solo, no", aseguró. 

Sumado a eso, Linda reveló una pista que podría ser clave, pues sospecha que su madre, la abuela del niño, podría estar con Jeremy, ya que vivían juntos hasta hace poco. "Yo pienso que quizás la abuela se lo haya llevado, pero no sé qué pensar. Yo había peleado anteriormente con ella, ella vivía conmigo", contó. 

"He tratado de comunicarme con ella, de otros números la han llamado, pero no responde. A veces le llegan los mensajes, como que lo prende (el teléfono) y lo apaga", añadió, haciendo un llamado directo a su madre. 

"Yo lo único que quiero es que por favor que aparezca mi hijo, si es que lo tiene la abuela que me diga, si es así que me llame, que por favor que me lo entregue. Su hermanito el más chiquitito me pregunta por él y me dice "mamá, mi hermano está desaparecido", entonces es demasiado la angustia", expresó la madre del menor desaparecido en Estación Central. 

NOTAS DESTACADAS

Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Karla Rubilar reaccionó a informe sobre muerte de Sebastián Piñera

“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam
José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección
Joven recibirá millonaria indemnización de un Motel en Quinteros

Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile
Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

¡Más problemas! Aníbal Mosa tiene nuevos problemas en la interna de Colo Colo
Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes
Vecino cuenta como reaccionó Nabila Rifo a liberación de agresor

“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor
Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense
Mañana se jugarán las semifinales del Master 1000 de Shangai.

¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai
Revelan por qué se produjo el accidente de Sebastián Piñera

IMPACTO ¿Cuál fue la causa tras el accidente del expresidente Sebastián Piñera?
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Están atentos a La Roja: en Betis se refieren a la posibilidad de perder a Manuel Pallegrini
Pablo Milad postula a su sucesor en la ANFP.

¿Habrá que escucharlo? Pablo Milad postula a su reemplazante como presidente de la ANFP
Fabián Hormazábal renueva con la U.

Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U
Marcelo Barticciotto estalla en furia.

VIDEO: Marcelo Barticciotto estalla en furia por no nominación de su hijo a La Roja
La formación de La Roja para jugar con Perú.

Solo con una duda: Sebastián Miranda define la formación de La Roja para jugar con Perú