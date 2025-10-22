Supuesta nueva información causa remezón en Caso María Elcira: Familia tuvo desgarradora reacción

Familia de María Elcira reracciona a supuesta nueva información

Por: Catalina Martínez

La nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández, reaccionó a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre el hallazgo de una adulta mayor extraviada en la Región de Valparaíso.

La noticia provocó desconcierto entre quienes siguen el caso de su abuela, desaparecida en mayo de 2024. La confusión aumentó cuando un periodista reconocido compartió la información en X (ex Twitter), acompañada de una imagen de la mujer de 86 años.

En el Tabo apareció el cuerpo de María Cristina Guajardo Pérez, quien desapareció el 13 de noviembre de 2023″, se puede leer en la publicación que llamó a la confusión debido a la imagen adjunta.

En realidad, la noticia hacía referencia a un hecho registrado en julio de 2024, cuando vecinos del estero La Cigüeña, en el balneario San Carlos de El Tabo, alertaron a la PDI sobre un cadáver femenino que luego se comprobó que no era el de María Elcira.

Así reaccionó la familia 

Tras difundirse la supuesta información, la nieta de la adulta mayor desaparecida dijo, en conversación con La Cuarta, que “cuando veo una noticia así se me acelera el corazón y por segundos pienso que es real, que por fin la encontraron, pero luego, cuando veo que no es real, me desilusiono”.

Además, Hernández aseguró al citado medio que de momento “no tenemos absolutamente nada de ella, ni un solo rastro. Porque ni siquiera sabemos si ubicaron y tomaron declaración a las personas que supuestamente guardaron las joyas”.

“Lo cierto es que seguimos pensando que mi abuela entró al fundo y no salió de ahí por sus propios medios. Si hubiese sido un simple accidente como afirmó la Fiscalía desde un comienzo, ya la habríamos encontrado hace bastante tiempo”, cerró la nieta de María Elcira. 

