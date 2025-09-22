"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas

María Elcira Contreras

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025

Han pasado más de 16 meses desde la desaparición de María Elcira Contreras, la adulta mayor extraviada el 12 de mayo de 2024 en medio de una reunión familiar. Ahora, en medio de las Fiestas Patrias, su nieta, Carla Hernández, apuntó directamente contra los propietarios del restaurante Fundo Las Tórtolas, lugar donde se le perdió el rastro.

En conversación con Página 7, la joven dejó un amargo y emotivo descargo. "Mi abuela amaba las Fiestas Patrias, y yo no concibo celebrar sin ella. Hoy nos toca un 18 amargo, sin respuestas", partió expresando. "Siento que nos destruyeron la vida, porque si ella hubiese tenido realmente un accidente, es algo que se puede aceptar y hacer un duelo, pero aquí hay un ocultamiento evidente y una investigación frustrada", agregó. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Arremetió contra Fundo Las Tórtolas

Luego, Hernández apuntó directamente contra el Fundo Las Tórtolas, lugar en el que se realizaron celebraciones dieciocheras. "¿Cómo pueden celebrar si en ese lugar desapareció mi abuela? ¿Por qué no entregaron las cámaras de esa noche? ¿La desaparecieron en la noche? Ustedes son cómplices de lo ocurrido", les escribió directamente en un comentario de Instagram.

Tras eso, acusó que borraron su comentario y que la bloquearon. "Tan fácil como eliminaron comentarios, borraron ese 12 de mayo evidencia clave del delito cometido. No entregaron las 24 horas de grabación que solicitó el fiscal", recalcó la mujer a través de TikTok. 

"¿Qué pasó esa noche dentro del fundo? ¿Por qué no entregaron las grabaciones completas? ¿Por qué la Bicrim Limache no nos informó a tiempo? ¿Por qué no cumplieron con la instrucción del fiscal? ¿A quién protegen?", cuestionó Carla. 

La nieta de María Elcira cerró su potente arremetida criticando que "ayer bailaban y zapateaban en el mismo lugar donde desapareció una persona. Realmente inaceptable".

NOTAS DESTACADAS

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025
Guarello avisa nuevo castigo a la U

Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"
Carlos Palacios saca aplausos en Argentina

Prensa argentina fascinada con el repunte de Carlos Palacios en Boca Juniors: "De sus mejores partidos"
Lamine Yamal por el Balón de Oro más joven

¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro
Alejandro Tabilo a la final del Chengdu Open

¡Intratable!: Alejandro Tabilo vence a Brandon Nakashima y llega a la final del Chengdu Open
La U pierde un titular contra Alianza Lima

¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Lamine Yamal confía en su Balón de Oro

¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro
La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente

¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones
Boric onu

Estará este lunes: Por qué el presidente Gabriel Boric fue citado por la ONU por ultima vez
La ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

¡Se supo todo!: Revelan por qué Damián Pizarro no jugará el Mundial Sub 20 con La Roja
Puchuncaví accidente hoy

Confuso episodio en medialuna de Puchuncaví deja un adolescente muerto y un PDI involucrado