"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas

Han pasado más de 16 meses desde la desaparición de María Elcira Contreras, la adulta mayor extraviada el 12 de mayo de 2024 en medio de una reunión familiar. Ahora, en medio de las Fiestas Patrias, su nieta, Carla Hernández, apuntó directamente contra los propietarios del restaurante Fundo Las Tórtolas, lugar donde se le perdió el rastro.

En conversación con Página 7, la joven dejó un amargo y emotivo descargo. "Mi abuela amaba las Fiestas Patrias, y yo no concibo celebrar sin ella. Hoy nos toca un 18 amargo, sin respuestas", partió expresando. "Siento que nos destruyeron la vida, porque si ella hubiese tenido realmente un accidente, es algo que se puede aceptar y hacer un duelo, pero aquí hay un ocultamiento evidente y una investigación frustrada", agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Arremetió contra Fundo Las Tórtolas

Luego, Hernández apuntó directamente contra el Fundo Las Tórtolas, lugar en el que se realizaron celebraciones dieciocheras. "¿Cómo pueden celebrar si en ese lugar desapareció mi abuela? ¿Por qué no entregaron las cámaras de esa noche? ¿La desaparecieron en la noche? Ustedes son cómplices de lo ocurrido", les escribió directamente en un comentario de Instagram.

Tras eso, acusó que borraron su comentario y que la bloquearon. "Tan fácil como eliminaron comentarios, borraron ese 12 de mayo evidencia clave del delito cometido. No entregaron las 24 horas de grabación que solicitó el fiscal", recalcó la mujer a través de TikTok.

"¿Qué pasó esa noche dentro del fundo? ¿Por qué no entregaron las grabaciones completas? ¿Por qué la Bicrim Limache no nos informó a tiempo? ¿Por qué no cumplieron con la instrucción del fiscal? ¿A quién protegen?", cuestionó Carla.

La nieta de María Elcira cerró su potente arremetida criticando que "ayer bailaban y zapateaban en el mismo lugar donde desapareció una persona. Realmente inaceptable".