¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo

Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

Por: Catalina Martínez

Un grupo de sujetos está siendo investigado por la Fiscalía y la Seremi de Los Lagos, pues habrían movido el cuerpo de su amigo, Yuri Muñoz, en un cementerio de Dalcahue, en la Región de Los Lagos. 

De acuerdo con BioBioChile, los individuos habrían sacado los restos del difunto para moverlos a otro lugar dentro del cementerio de Butalcura, en Dalcahue, en cumplimiento de “una promesa” hacia él.

La familia del difunto se percató del hecho al acudir al cementerio y descubrir que la tumba estaba abierta y había sido profanada, alertando de inmediato a las autoridades.

En mayo pasado, el joven perdió la vida en un accidente de tránsito. "Es horrible, hemos quedado todos en shock. Nosotros no hemos podido hacer el duelo", expresaron los familiares del difunto. 

"Nos dimos cuenta de que la tapa estaba suelta y con un palo afirmándola. Cuando sacaron el palo, se cayó la tapa y se dieron cuenta de que adentro no había cuerpo, no había nicho, no había nada", contó Alejandra Muñoz, hermana del fallecido.

Según relató la familia, la verdad salió a la luz cuando 15 personas, cubiertas de tierra hasta la cintura, se acercaron a contar lo sucedido con la tumba. Explicaron que eran amigos de Yuri y que lo habían movido a un nicho detrás de la tumba para cumplir una promesa que le habían hecho en vida

"No sabemos en qué condiciones quedó el ataúd después de toda esta maniobra que realizaron borrachos", señaló la hermana del joven fallecido a la espera de que abran el otro cajón donde, supuestamente, yacen los restos de su hermano.

