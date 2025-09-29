¿Tendré un cementerio para mi mascota? El proyecto de ley que continúa estancado en el Congreso

¿Habrá cementerios para mascotas en Chile? Ley sigue estancada en el Congreso

Por: Catalina Martínez

En Chile, hace tiempo que las mascotas dejaron de ser solo animales domésticos, graciosos y adorables, que no pasaban de los patios traseros, a ser verdaderos compañeros de vida y una parte esencial del núcleo familiar. Y, al igual que con todo miembro de la familia, nos encontramos en la constante búsqueda de un pleno bienestar para nuestros amigos peludos.  

En ese sentido, dentro del marco legal hemos tenido avances significativos como, por ejemplo, la Ley Cholito, que regula la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, contemplando aspectos como el registro, cuidado y bienestar, responsabilidad por daños y prohibición de abandono. 

Sin embargo, si bien lo anterior representa un gran progreso en cuanto a los derechos de los animales domésticos, todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, uno de los más grandes obstáculos que enfrentan los dueños de mascotas: El dolor de la muerte de sus compañeros animales y la falta de espacios legales y regulados para darles una digna sepultura

Fue en ese contexto que, en abril de 2024, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley (Boletín N° 16669-12) que busca modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para obligar a cada comuna a elaborar un plan destinado a habilitar este tipo de recintos. Sin embargo, a más de un año y medio de su presentación, la iniciativa continúa en primer trámite constitucional, sin mayores avances legislativos. 

¿Por qué no ha avanzado el cementerio para mascotas? 

Falta de normativa técnica y sanitaria 

Uno de los principales frenos ha sido la ausencia de un reglamento claro que establezca cómo deben funcionar estos cementerios: desde la profundidad de las fosas, los requisitos ambientales para evitar filtraciones, hasta la disposición final de restos cremados. Sin estas reglas, las municipalidades ven inviable la implementación.  

Manuel Millones, ex consejero regional de Valparaíso y actual candidato a diputado por el Distrito 6, se considera un verdadero amante de los animales. En ese sentido, busca impulsar proyectos que aporten a su bienestar y dignidad, como el tan comentado Cementerio para Mascotas. 

Es más, a través de un comunicado, el postulante al parlamento aseguró: “Nuestros compañeros peludos no son simples mascotas: son parte de la familia. Por eso merecen un lugar digno donde ser recordados y honrados”. 

En conversación exclusiva con El Periscopio, Millones se refirió al estado actual de la iniciativa. “Este es un proyecto súper sencillo”, enfatizó, asegurando que solo se necesita modificar el código sanitario, fijando criterios similares a los de un cementerio humano, como suelos impermeables o distancias mínimas. Al respecto, lamentó que:

no hemos avanzado en nada y lo que tenemos hoy son cementerios clandestinos, irregulares y sin permiso”. 

Limitaciones de recursos municipales 

Otro detalle importante que se puso sobre la mesa, es que los municipios, especialmente los de menor tamaño, advierten que no cuentan con los recursos financieros ni el personal especializado para hacerse cargo de esta iniciativa. 

Y es que la creación de un cementerio implica la compra o asignación de terrenos, habilitación de infraestructura y mantención permanente, lo que hoy no está cubierto por sus presupuestos. Sobre ese punto, Millones planteó que la responsabilidad no puede puede quedar solo en los municipios.  

“Una cosa es que yo te habilite en la normativa para habilitar cementerios y después la pregunta es quien los construye”, cuestionó. Así, respecto a la capacidad de los municipios frente a un proyecto de tales magnitudes, sentenció: “Ninguna posibilidad, ni siquiera un canil”.

En lugar de eso, el candidato a diputado propone mayor responsabilidad de los Gobiernos Regionales. “Lo más lógico es que el Gobierno Regional ponga los recursos para levantar cementerios en cada región, y que luego sean administrados localmente”, aseguró. 

Falta de terrenos disponibles 

En zonas urbanas, densamente pobladas, la disponibilidad de terrenos es escasa y costosa. Sumado a eso, la búsqueda de suelos adecuados que cumplan con los criterios sanitarios y ambientales es otro de los puntos que mantiene el tema en pausa. 

Lenta tramitación parlamentaria

Pese a que cuenta con transversalidad en el Congreso, la iniciativa aún no logra avanzar más allá de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quedando relegada frente a otras prioridades legislativas

Para Manuel Millones, la demora en la tramitación del proyecto es preocupante: “Tenemos que generar conciencia. No puede ser que los perros terminen reventados en la calle (en referencia a animales que mueren sin que nadie se haga cargo) o enterrados en una quebrada y a nadie le importe. Es impresentable”. 

¿Qué se ha hecho mientras tanto?

Durante la Cuenta Pública de 2025, el presidente Gabriel Boric anunció un plan piloto financiado por la Subdere para que algunas comunas —entre ellas Pudahuel, Colina, Quillota, La Calera y Valparaíso— puedan habilitar cementerios de mascotas. Sin embargo, se trata de proyectos acotados y en fase experimental, que no resuelven de manera general la falta de infraestructura a nivel nacional. 

¿Tendremos cementerios para nuestras mascotas?

Mientras no exista una normativa sanitaria específica ni recursos garantizados para su financiamiento, el proyecto seguirá estancado. Así, miles de familias continúan recurriendo a alternativas privadas —más costosas y limitadas— o a entierros improvisados que, además de ser ilegales, representan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.  

La conciencia del bienestar animal tiene que traducirse en hechos concretos. Hoy dependemos del esfuerzo de las ONG y los privados, pero sin una legislación clara y fondos públicos seguiremos en el mismo punto”, concluye Manuel Millones. 

