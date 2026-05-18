"En Chile no sobra el gasto social, falta": Alcalde Sichel arremete en contra recortes del gobierno

Los recortes presupuestarios siguen dando que hablar y esta vez el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se unió a las críticas de sus colegas y cuestionó las medidas que tomó el gobierno de, José Antonio Kast en materias de salud pública. En conversación con CNN Chile el jefe comunal fue consultado acerca de el recorte de 2,5% en el Ministerio de Salud.

Bajo ese contexto, y como han manifestado otros alcaldes esto impactará en hospitales y servicios de atención primaria, como son los consultorios. En ese sentido, Sichel quiso entregar una visión general de la situación no solo como alcalde sino que también como ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera.

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"En Chile no sobra el gasto social, falta. Si uno mira la cantidad de transferencias que se hacen a personas vulnerables o clases medias, son bajas respecto a otros países", comentó. En esa línea, el alcalde de Ñuñoa mencionó que, "recortar por ahí no es ahorrar, es básicamente provocar impactos muy duros en materia social y por eso hay que tener mucho cuidado".

Sichel en contra los recortes en salud

En ese sentido, Sebastián Sichel, cuestionó duramente la medida que tomó el gobierno y aseguró que actualmente ha notado un gran impacto en el área de la salud de Ñuñoa. "No ve por dónde hay margen de reducción. Al revés, cada día estoy viendo de dónde puedo sacar más recursos de otra área de la municipalidad para cubrir salud, porque con lo que nos pasa el Ministerio no alcanza", aseveró.

El alcalde fue bastante claro en mencionar que no hará ningún recorte que pueda afectar a la salud publica y enfatizó en que," no voy a reducir ni una prestación en salud, sea que tenga que eliminar todos los eventos sociales o culturales del año". A su juicio indicó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó "el camino más fácil" para hacer ahorro fiscal, "porque es básicamente cortar por el hilo más delgado".

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