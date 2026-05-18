"En Chile no sobra el gasto social, falta": Alcalde Sichel arremete en contra recortes del gobierno

Por: Belén Zuniga

NOTAS DESTACADAS

¡OTRA VEZ! Jorge Sampaoli pide millonaria indemnización en Brasil
Las dos prioridades de Colo Colo y Ortiz en el mercado de fichajes

¡NO ES OPCIÓN PARA ORTIZ! El primer cortado de Colo Colo de cara al mercado de fichajes

¡BOMBAZO MUNDIAL! Famoso DT dejaría equipo grande de Inglaterra esta temporada

¿VA NEYMAR? Brasil entrega su lista definitiva para el Mundial 2026 con grandes ausencias

¡PARA ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN! La programación de la penúltima fecha de copas internacionales
Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"

Habla madre de niña que murió tras caer de un piso 11 asegura que fue un "acto negligente del padre"
Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense

VIDEO | Arturo Vidal bromea con su autogol en triunfo de Colo Colo ante Ñublense: "Confío tanto en mi equipo..."
El duro golpe que sacude a Carlos Palacios en Boca Juniors

Tras recibir alta médica: Carlos Palacios sufre duro revés de su técnico en Boca Juniors
Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago

Mercado clave: Ex U de Chile pide a gritos estos refuerzos para salvar a Fernando Gago
Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Volvió The Special One: Los detalles del contrato de José Mourinho en su regreso al Real Madrid

Los recortes presupuestarios siguen dando que hablar y esta vez el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se unió a las críticas de sus colegas y cuestionó las medidas que tomó el gobierno de, José Antonio Kast en materias de salud pública. En conversación con CNN Chile el jefe comunal fue consultado acerca de el recorte de 2,5% en el Ministerio de Salud.

Bajo ese contexto, y como han manifestado otros alcaldes esto impactará en hospitales y servicios de atención primaria, como son los consultorios. En ese sentido, Sichel quiso entregar una visión general de la situación no solo como alcalde sino que también como ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

"En Chile no sobra el gasto social, falta. Si uno mira la cantidad de transferencias que se hacen a personas vulnerables o clases medias, son bajas respecto a otros países", comentó. En esa línea, el alcalde de Ñuñoa mencionó que, "recortar por ahí no es ahorrar, es básicamente provocar impactos muy duros en materia social y por eso hay que tener mucho cuidado".

Sichel en contra los recortes en salud

En ese sentido, Sebastián Sichel, cuestionó duramente la medida que tomó el gobierno y aseguró que actualmente ha notado un gran impacto en el área de la salud de Ñuñoa. "No ve por dónde hay margen de reducción. Al revés, cada día estoy viendo de dónde puedo sacar más recursos de otra área de la municipalidad para cubrir salud, porque con lo que nos pasa el Ministerio no alcanza", aseveró.

El alcalde fue bastante claro en mencionar que no hará ningún recorte que pueda afectar a la salud publica y enfatizó en que," no voy a reducir ni una prestación en salud, sea que tenga que eliminar todos los eventos sociales o culturales del año". A su juicio indicó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó "el camino más fácil" para hacer ahorro fiscal, "porque es básicamente cortar por el hilo más delgado".

Te puede interesar: “Olvídame”: El trolleo de Yasna Provoste que desató ola de reacciones tras cruce con Sichel

NOTAS DESTACADAS

Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

¿Qué hacía en ese sector? Destapan detalles del encuentro entre Monsalve y líder narco que terminó con fuerte amenaza 

¡Libertad negada! Rechazan solicitud de cambio de arresto domiciliario total para Camila Polizzi 

¡Tuvo que dar explicaciones ante tribunales! Jorge Valdivia incumplió arresto domiciliario nocturno