¡En pie de guerra!: Stöhwing revela jugada para sacar a Mosa de la presidencia en Colo Colo

Este lunes 28, Colo Colo vivirá una jornada clave de cara a las temporadas entrantes, pues se llevarán a cabo las elecciones para decidir al próximo presidente de Blanco y Negro, y en la antesala de esta junta, Alfredo Stöhwing, director del Bloque Vial, reveló la jugada que preparan para sacar del cargo a Aníbal Mosa.

Fue en diálogo con La Tercera que el exmandamás albo confirmó cómo planean derrocar la actual administración: "Pensamos que se puede hacer un gran trabajo hacia adelante, por eso le ofrecimos al Club Social que asuma la presidencia y la vicepresidencia, sin condiciones, por los próximos tres años".

"Hay posibilidades de alcanzar una Copa Libertadores si hacemos inversiones razonables. Además, se puede aprovechar la vinculación con el CSD para que participe activamente a través de sus filiales, también tomar el museo y que la asistencia al estadio sea mayoritariamente de socios", explicó el ingeniero comercial.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"Estoy esperanzado de que el Club Social lo analice positivamente y me parece que será muy bueno para el club que tomen la presidencia y la vicepresidencia", profundizó, para luego afirmar que la idea va bien encaminada: "Ellos escucharon. Nos dijeron que les parecía muy interesante y quedaron de analizarlo".

"Aníbal se mueve, ya vimos lo eficiente que es respecto de estos temas, así que no sabría cómo decirle si tiene asegurada su continuidad. Yo no me meto mucho en todo esto, solamente me reuní con Edmundo Valladares para ofrecerle un proyecto largo y esperamos que ellos lo vean positivamente", remató Stöhwing.

Te puede interesar: Coke Hevia asegura que fichaje bombástico de Colo Colo fue un error: "Se apuraron"