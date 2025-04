Coke Hevia asegura que fichaje bombástico de Colo Colo fue un error: "Se apuraron"

Tras arrancar el encuentro en el banco de suplentes, Salomón Rodríguez disputó casi todo el segundo tiempo en la victoria por 2 a 0 de Colo Colo ante Coquimbo Unido, pero el atacante nuevamente fue intrascendente en la cancha y el periodista Jorge 'Coke' Hevia criticó sin piedad al ex Godoy Cruz.

Fue en diálogo con Bolavip que el comentarista de Radio Pauta analizó lo que ha sido el rol del charrúa en el Cacique, al cual acusa de no cumplir con lo que exige el esquema de Jorge Almirón: "Jugar con un delantero un poquito más perimetral al nueve también ayuda, o sea, Salomón Rodríguez es demasiado nueve".

En esa línea, expuso que Marcos Bolados es el hombre más indicado para acompañar a Javier Correa en la delantera: "No solamente marca esos dos goles, sino que además se mueve por todo el frente del ataque, entonces es más, cómo decirlo, es un mejor complemento para Correa que jugar con doble nueve".

Pero eso no es todo, pues el comunicador no tuvo pelos en la lengua y fue claro en que desde su arribo al Estadio Monumental este 2025, el uruguayo no ha estado a la altura de lo que presumía ser su contratación, la cual incluso se realizó pensando en la Copa Libertadores: "Está claro que no ha funcionado".

"Jugar en los equipos grandes, por más que la liga chilena sea mala, no es lo mismo que jugar en Godoy Cruz", fundamentó Hevia, para finalmente dejarle un claro recado a la dirigencia colocolina, y es que a su juicio, el fichaje de Salomón Rodríguez fue derechamente un error: "Creo que ahí se apuraron un poco".

