“Sueña sin límites”: Fundación Soymás abre admisiones 2026 para darle impulso laboral a madres jóvenes

Con la convicción de que cada sueño merece una oportunidad, la Fundación Soymás iniciará este lunes su Admisión 2026. “Sueña sin límites” es el llamado con el que busca inspirar a madres jóvenes —hasta 29 años— a formar parte de su programa gratuito de desarrollo integral.

Con una mirada hacia el desarrollo femenino, Soymás combina la formación técnica con el acompañamiento psicosocial y la capacitación laboral, buscando romper los círculos de pobreza que marcan a tantas familias chilenas. Este año, la fundación abre becas en áreas de alta empleabilidad, como peluquería, gastronomía, programación y administración de servicios.

Las beneficiarias también podrán completar sus estudios de enseñanza media, vincularse a redes de trabajo y emprendimiento, y participar en talleres de crecimiento personal. Todo esto en los centros educativos que la fundación mantiene en La Pintana, Renca, Maipú y Antofagasta, zonas marcadas por la vulnerabilidad social.

“Cambió mi vida”

“En Soymás no solo enseñamos oficios: acompañamos a cada mujer en su proceso de crecimiento personal y profesional. Creemos en su potencial y en el poder que tienen para cambiar la historia de sus hijos y comunidades”, aseguró la directora ejecutiva de la fundación, Bárbara Etcheberry.

Con ocho generaciones formadas, el programa ha transformado la vida de más de 600 madres jóvenes, impulsando su desarrollo y liderazgo. Una de esas historias es la de Viviana Zapata, quien tras egresar del curso de peluquería hoy trabaja como educadora de L’Oréal Professionnel y pronto viajará a Madrid para continuar su especialización. “Soymás cambió mi vida. Lo que comenzó como un curso se transformó en una carrera y en la confianza para soñar más alto”, expresó Viviana.

¿Qué necesito para postular?

El proceso de postulación permanecerá abierto hasta marzo de 2026. Los cursos, con una duración de diez meses y totalmente gratuitos para las estudiantes, ya están disponibles en el sitio web oficial: www.soymas.cl

La invitación está pensada para madres jóvenes que sueñan con nuevas oportunidades: deben vivir en la Región Metropolitana o Antofagasta, tener hasta 29 años y al menos un hijo o hija mayor de seis meses.

“Cuando una madre se forma, cambia no solo su destino, sino también el de su familia. Nuestro objetivo es que cada mujer que pase por Soymás se convierta en un motor de transformación en su entorno”, cerró Etcheberry.