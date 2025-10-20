¡Más de 500.000 clientes afectados! Revelan la causa tras masivo corte de luz en la Región Metropolitana

Las causas del corte de luz en Santiago

Por: Catalina Martínez

Luego del masivo corte de luz que afectó a varios sectores de la Región Metropolitana este lunes, Enel, CGE y el Coordinador Eléctrico Nacional entregaron su versión y precisaron las causas del incidente.

La interrupción del suministro causó que se apagaran numerosos semáforos y afectó el funcionamiento del Metro de Santiago, que sufrió demoras en distintas líneas y debió cerrar varias estaciones de la Línea 5.

Al respecto del corte de luz, Enel informó: "A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes".

Mientras tanto, desde CGE señalaron a sus clientes de "San Bernardo, El Bosque, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque que la interrupción del suministro eléctrico se debe a una falla en instalaciones de transmisión ajenas a CGE. Estamos en coordinación con la empresa dueña de las instalaciones para la recuperación del servicio".

Por otro lado, el Coordinador Eléctrico detalló que "a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE (Subestaciones Eléctricas)  Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital". En esa misma línea, agregó: "La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW".

