Sonríe Nico Córdova: Ben Brereton le da una excelente noticia a La Roja de cara a la Fecha FIFA

Por: Fabián Marambio

Ben Brereton Díaz no lo pasó bien durante la estadía de Ricardo Gareca en La Roja, pero al parecer esto cambiará de ahora en adelante. Nicolás Córdova lo nominó nuevamente y ahora el delantero se encargó de darle una excelente noticia pensando en la Fecha FIFA.

El delantero estaba cortado en el Southampton e incluso se especuló sobre su salida, pero finalmente se quedará. Y es que el delantero comenzó a hacerse un espacio disputando minutos en el partido de su equipo válido por la Copa de la Liga, duelo en el que derrotaron al Norwich.

Con esto, el inglés nacionalizado chileno comienza a ganar ritmo para llegar de buena manera a la doble fecha eliminatoria con La Roja en la que de seguro será un jugador fundamental, sobre todo pensando también en el futuro de la Selección.

ben brereton
Ben Brereton volvió a jugar con Southmapton.

Los números de Ben Brereton en Inglaterra

Esta es una buena noticia debido al mal panorama que ha vivido durante esta temporada, donde ha disputado dos partidos sumando únicamente 99 minutos entre ambos y sin registrar goles ni asistencias.

De todas formas está trabajando para levantar su nivel y el entrenador de su equipo se lo ha retribuido dándole algunos minutos en el último partido del Southampton.

